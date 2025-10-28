Космічний апарат зробив фотографію секретного китайського супутника: він упав на Землю (фото)

Орбітальний апарат компанії HEO Robotics зробив знімок таємничого китайського супутника XJY-7 на орбіті, перед тим як той увійшов в атмосферу Землі і згорів у ній. Супутник XJY-7 було запущено 2020 року, але його призначення залишалося невідомим. Тепер з'ясувалося, що він робив на орбіті.

Майже п'ять років китайський космічний апарат XJY-7 залишався на геостаціонарній орбіті, але що він там робив, було невідомо. Була інформація, що це було випробування нової технології. Ближче до кінця цієї секретної місії супутник австралійської компанії HEO Robotics зробив зображення таємничого космічного апарату, що дало змогу з'ясувати його призначення, пише Gizmodo.

Компанія HEO Robotics використовує своє угруповання супутників для того, щоб отримувати фотографії з високою роздільною здатністю інших супутників на орбіті. Таким чином клієнти компанії отримують інформацію про стан своїх орбітальних апаратів.

Компанія HEO Robotics показала фотографію китайського супутника XJY-7, на якій видно його велику параболічну антену і дві стаціонарні сонячні панелі. Супутник австралійської компанії зробив фотографії XJY-7 з різних ракурсів, і фахівці компанії змогли створити 3D-візуалізацію секретного китайського супутника. Це зображення дає уявлення про космічні технології Китаю, що стрімко розвиваються.

Компанія HEO Robotics показала фотографію китайського супутника XJY-7, на якій видно його велику параболічну антену і дві стаціонарні сонячні панелі Фото: X (Twitter)

Супутник XJY-7 було запущено на орбіту в грудні 2020 року під час першого польоту китайської ракети-носія "Чанчжен-8". Космічний апарат був створений Китайською аерокосмічною науково-технічною корпорацією і було відомо, що його розроблено для перевірки нової технології. Але його точне призначення залишалося невідомим.

За словами Марко Лангбрука, фахівця з відстеження супутників, який ідентифікував XJY-7 за його орбітою, супутник увійшов в атмосферу Землі 16 жовтня над Канарськими островами. У підсумку супутник розпався на частини і згорів в атмосфері.

Перед тим, як XJY-7 увійшов в атмосферу, супутник компанії HEO Robotics ідентифікував китайський апарат на орбіті і підлетів до нього на близьку відстань для зйомки крупним планом.

Супутник австралійської компанії зробив фотографії XJY-7 з різних ракурсів, і фахівці компанії змогли створити 3D-візуалізацію секретного китайського супутника Фото: X (Twitter)

Фахівці компанії HEO Robotics з'ясували, що XJY-7 є супутником SAR. Супутникова система SAR (Synthetic Aperture Radar — радар із синтезованою апертурою) використовує радар для створення зображень поверхні Землі, працюючи незалежно від часу доби і погодних умов. Супутник посилає радіолокаційні імпульси на поверхню планети і реєструє відбитий сигнал, який потім обробляється для формування детального зображення.

Супутники SAR використовують для дистанційного зондування і картографування поверхні Землі, а також для моніторингу великих інфраструктурних проєктів, а також використовують з розвідувальною метою.

Китай відомий тим, що тримає свої космічні технології в таємниці, але одну з них було розкрито.

