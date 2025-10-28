Космический аппарат сделал фотографию секретного китайского спутника: он упал на Землю (фото)

Орбитальный аппарат компании HEO Robotics сделал снимок таинственного китайского спутника XJY-7 на орбите, перед тем как тот вошел в атмосферу Земли и сгорел в ней. Спутник XJY-7 был запущен в 2020 году, но его предназначение оставалось неизвестным. Теперь выяснилось, что он делал на орбите.

Почти пять лет китайский космический аппарат XJY-7 оставался на геостационарной орбите, но что он там делал, было неизвестно. Была информация, что это было испытание новой технологии. Ближе к концу этой секретной миссии спутник австралийской компании HEO Robotics сделал изображение таинственного космического аппарата, что позволило выяснить его предназначение, пишет Gizmodo.

Компания HEO Robotics использует свою группировку спутников для того, чтобы получать фотографии с высоким разрешением других спутников на орбите. Таким образом клиенты компании получают информацию о состоянии своих орбитальных аппаратов.

Компания HEO Robotics показала фотографию китайского спутника XJY-7, на которой видна его большая параболическая антенна и две стационарные солнечные панели. Спутник австралийской компании сделал фотографии XJY-7 с разных ракурсов, и специалисты компании смогли создать 3D-визуализацию секретного китайского спутника. Это изображение дает представление о стремительно развивающихся космических технологиях Китая.

Компания HEO Robotics показала фотографию китайского спутника XJY-7, на которой видна его большая параболическая антенна и две стационарные солнечные панели Фото: X (Twitter)

Спутник XJY-7 был запущен на орбиту в декабре 2020 года во время первого полета китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-8". Космический аппарат был создан Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией и было известно, что он разработан для проверки новой технологии. Но его точное назначение оставалось неизвестным.

По словам Марко Лангбрука, специалиста по отслеживанию спутников, который идентифицировал XJY-7 по его орбите, спутник вошел в атмосферу Земли 16 октября над Канарскими островами. В итоге спутник распался на части и сгорел в атмосфере.

Перед тем, как XJY-7 вошел в атмосферу спутник компании HEO Robotics идентифицировал китайский аппарат на орбите и подлетел к нему на близкое расстояние для съемки крупным планом.

Спутник австралийской компании сделал фотографии XJY-7 с разных ракурсов, и специалисты компании смогли создать 3D-визуализацию секретного китайского спутника Фото: X (Twitter)

Специалисты компании HEO Robotics выяснили, что XJY-7 является спутником SAR. Спутниковая система SAR (Synthetic Aperture Radar — радар с синтезированной апертурой) использует радар для создания изображений поверхности Земли, работая независимо от времени суток и погодных условий. Спутник посылает радиолокационные импульсы на поверхность планеты и регистрирует отраженный сигнал, который затем обрабатывается для формирования детального изображения

Спутники SAR используются для дистанционного зондирования и картографирования поверхности Земли, а также для мониторинга крупных инфраструктурных проектов, и также используется в разведывательных целях.

Китай известен тем, что держит свои космические технологии в тайне, но одна из них была раскрыта.

