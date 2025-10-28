Прилетела впервые за 1350 лет: хвост яркой кометы окутал светящийся след метеора (фото)

Астроном Джанлука Маси из проекта Virtual Telescope запечатлел пролетающую мимо Земли комету C/2025 A6 (Lemmon), которая считается одной из самых ярких в этом году. На изображении также виден метеорный след.

Итальянский астроном Джанлука Маси, который проводил наблюдение за кометой C/2025 A6 (Lemmon), сделал удивительные изображения этого объекта, когда пролетал мимо нашей планеты. Фотографии были сделаны через несколько дней после того, как комета была на максимально близком расстоянии от Земли 21 октября. При этом хвост кометы оказался окутанным следом метеора, который в то же самое время вошел в атмосферу Земли, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Яркий метеор пронесся на ночном небе как раз в тот момент, когда Джанлука Маси использовал камеру проекта Virtual Telescope для того, чтобы получить изображения удаляющейся от Земли кометы C/2025 A6 (Lemmon). Она была обнаружена в январе этого года и после максимального сближения с Землей 8 ноября комета окажется на максимально близком расстоянии от Солнца. После этого она снова отправится во внешнюю часть Солнечной системы. Прошлые исследования показали, что эта комета впервые за 1350 лет оказалась рядом с Землей и Солнцем.

Відео дня

На фотографии Маси запечатлен поток ионизированного газа, оставшийся в следе метеора, когда он быстро расширялся и поднимался в верхних слоях атмосферы, создавая впечатляющий волновой эффект, который, с нашей точки зрения, огибал хвост кометы C/2025 A6 (Lemmon).

На фотографии Маси запечатлен поток ионизированного газа, оставшийся в следе метеора, когда он быстро расширялся и поднимался в верхних слоях атмосферы, создавая впечатляющий волновой эффект, который, с нашей точки зрения, огибал хвост кометы C/2025 A6 (Lemmon) Фото: Virtual Telescope

По словам Маси, это явление связано с ионизацией молекулярного кислорода в атмосфере Земли, вызванной падением метеора, и последующей его рекомбинацией, которая приводит к излучению света на этой длине волны.

При определенных условиях эти светящиеся следы могут образовывать спирали в верхних слоях атмосферы. Но, несмотря на то, что кажется, что метеорный след находится очень близко к комете, на самом деле он находится довольно далеко от ее хвоста. На самом деле комета находилась во время съемки на расстоянии около 100 миллионов километров от Земли.

Маси также создал видеоролик из изображений (его можно увидеть выше), на котором видно, как ионный след метеора извивается вокруг хвоста кометы, а спутники оставляют светящиеся следы. Сейчас комета C/2025 A6 (Lemmon) является достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть с помощью бинокля или телескопа.

Как уже писал Фокус, солнечный ветер оторвал часть хвоста кометы C/2025 A6 (Lemmon).

Также Фокус писал о том, что межзвездный объект 3I/ATLAS может помочь защитить Землю от угрозы из космоса. Объект 3I/ATLAS, который считается кометой, прибывшей из другой звездной системы, не представляет никакой угрозы для Земли. Но группа ученых, координируемая NASA, планирует наблюдать за этой кометой, чтобы можно было отслеживать любые будущие космические объекты, которые могут оказаться опасными для нашей планеты.