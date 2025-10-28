Прилетіла вперше за 1350 років: хвіст яскравої комети огорнув світний слід метеора (фото)

Астроном Джанлука Масі з проєкту Virtual Telescope сфотографував комету C/2025 A6 (Lemmon), яка пролітає повз Землю і вважається однією з найяскравіших цього року. На зображенні також видно метеорний слід.

Італійський астроном Джанлука Масі, який проводив спостереження за кометою C/2025 A6 (Lemmon), зробив дивовижні зображення цього об'єкта, коли пролітав повз нашу планету. Фотографії були зроблені через кілька днів після того, як комета була на максимально близькій відстані від Землі 21 жовтня. При цьому хвіст комети виявився оповитим слідом метеора, який у той самий час увійшов в атмосферу Землі, пише Space.

Яскравий метеор пронісся на нічному небі якраз у той момент, коли Джанлука Масі використовував камеру проекту Virtual Telescope для того, щоб отримати зображення комети C/2025 A6 (Lemmon), що віддаляється від Землі. Вона була виявлена в січні цього року і після максимального зближення із Землею 8 листопада комета опиниться на максимально близькій відстані від Сонця. Після цього вона знову вирушить у зовнішню частину Сонячної системи. Минулі дослідження показали, що ця комета вперше за 1350 років опинилася поруч із Землею і Сонцем.

На фотографії Масі зображений потік іонізованого газу, що залишився в сліді метеора, коли він швидко розширювався і піднімався у верхніх шарах атмосфери, створюючи вражаючий хвильовий ефект, який, на наш погляд, огинав хвіст комети C/2025 A6 (Lemmon).

За словами Масі, це явище пов'язане з іонізацією молекулярного кисню в атмосфері Землі, спричиненою падінням метеора, і подальшою його рекомбінацією, яка призводить до випромінювання світла на цій довжині хвилі.

За певних умов ці сліди, що світяться, можуть утворювати спіралі у верхніх шарах атмосфери. Але, незважаючи на те, що здається, що метеорний слід знаходиться дуже близько до комети, насправді він знаходиться досить далеко від її хвоста. Насправді комета перебувала під час зйомки на відстані близько 100 мільйонів кілометрів від Землі.

Масі також створив відеоролик із зображень (його можна побачити вище), на якому видно, як іонний слід метеора звивається навколо хвоста комети, а супутники залишають сліди, що світяться. Наразі комета C/2025 A6 (Lemmon) є досить яскравою, щоб її можна було побачити за допомогою бінокля або телескопа.

