Китай поверне пошкоджений космічний корабель на Землю після успішної рятувальної місії

Тепер троє китайських астронавтів на космічній станції "Тяньгун" можуть повернутися додому в будь-який час у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Управління програми пілотованих космічних польотів КНР (CMSA) оголосило про те, що поверне на Землю пошкоджений космічний корабель "Шеньчжоу-20", зістикований із космічною станцією "Тяньгун". Цей корабель повернеться без екіпажу на борту. Корабель зазнав пошкоджень унаслідок зіткнення з космічним сміттям і непридатний для перевезення астронавтів, пише Space.

Троє китайських астронавтів місії "Шеньчжоу-20" мали покинути космічну станцію "Тяньгун" 5 листопада, але того ж дня CMSA несподівано заявило, що вони залишаться на орбіті трохи довше. Виявилося, що космічний корабель, на якому астронавти прибули на орбіту, був пошкоджений внаслідок зіткнення з космічним сміттям. У результаті з'явилася тріщина в ілюмінаторі корабля, що зробило повернення астронавтів на Землю занадто ризикованим.

У результаті три астронавти місії "Шеньчжоу-20" повернулися на Землю 14 листопада на кораблі "Шеньчжоу-21", на якому прибув новий екіпаж станції "Тяньгун". Але новий екіпаж тимчасово залишився без корабля, який необхідний для повернення додому в разі надзвичайної ситуації.

24 листопада Китай відправив у космос корабель "Шеньчжоу-22" без екіпажу як рятувальну місію, і в такий спосіб тимчасова надзвичайна ситуація на станції "Тяньгун" закінчилася.

Тепер же CMSA оголосило про те, що пошкоджений корабель "Шеньчжоу-20" буде повернутий на Землю без екіпажу для огляду, щоб отримати точні дані про причини його пошкодження і можливі наслідки для майбутніх місій. Дату повернення поки не оголошено.

Вид із борту безпілотного космічного корабля "Шеньчжоу-22" незабаром після запуску Фото: CCTV

Попередні результати розслідування показують, що корабель "Шеньчжоу-20" зазнав тріщин, які утворилися внаслідок зіткнення з уламком космічного сміття розміром менше ніж міліметр, що рухався з дуже високою швидкістю.

З огляду на це CMSA вирішило повернути пошкоджений корабель на Землю без екіпажу астронавтів, щоб уникнути найгіршого сценарію, за якого тріщини могли б поширитися через тиск і високу температуру при вході в атмосферу Землі. Це могло б призвести до руйнування конструкції корабля.

Астронавти місії "Шеньчжоу-21" перебуватимуть на космічній станції "Тяньгун" ще приблизно півроку, проводячи наукові експерименти. Новий екіпаж станції, астронавти місії "Шеньчжоу-23", мають прибути на станцію "Тяньгун" у квітні 2026 року.

