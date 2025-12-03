Час на Марсі йде швидше, ніж на Землі: вчені знайшли причину

Дослідження показало, що різниця в часі між нашою планетою і Марсом матиме важливі наслідки для майбутніх систем навігації та зв'язку на Червоній планеті.

Учені з'ясували, що час на Марсі йде в середньому на 477 мільйонних секунди швидше на добу, ніж на Землі, завдяки загальній теорії відносності Ейнштейна. Дослідження опубліковано в журналі The Astronomical Journal, пише Space.

Дослідники розрахували різницю в часі між Марсом і Землею, з огляду на гравітацію на Марсі, яка в п'ять разів слабкіша, ніж на Землі, швидкість руху і форму орбіти Червоної планети, а також гравітаційний вплив Сонця, Землі та Місяця.

Згідно із загальною теорією відносності Ейнштейна, час може йти швидше повільніше для спостерігача в залежній від системи відліку, в якій він перебуває, що визначається швидкістю руху і гравітацією. Цей ефект називається уповільненням часу, який може призвести до парадоксу близнюків. Він може виникнути, якщо один близнюк-астронавт вирушить у космос на кораблі, що летить майже зі швидкістю світла, а інший близнюк залишиться на Землі.

Коли близнюк-астронавт повернеться додому, то він виявиться молодшим за близнюка, що залишився на Землі, через те, що час іде тим повільніше, чим більше космічний корабель наближається до швидкості світла. Також час іде повільніше біля чорної діри, адже вона має сильнішу гравітацію, ніж Земля.

Оскільки Марс розташований далі від Сонця, ніж Земля, він обертається навколо нашої зірки повільніше, що призводить до того, що час на Червоній планеті йде повільніше, ніж на Землі. Але, оскільки у Марса орбіта більш витягнута, ніж у Землі, тому Марс трохи прискорюється під час руху орбітою навколо Сонця, коли перебуває трохи ближче до нашої зірки, і сповільнюється, коли перебуває трохи далі. Відстань Марса від гравітаційних полів Сонця і системи Земля-Місяць також відрізняється протягом марсіанського року.

За словами вчених, усе це призводить до того, що час на Марсі йде швидше, ніж на Землі. Хоча для астронавта на Марсі секунда триватиме одну секунду, але для спостерігача на Землі ця секунда на Марсі буде йти трохи швидше порівняно з секундою, яку спостерігач вимірює за годинником на Землі. Хоча середня різниця в часі на Марсі та Землі становить 477 мікросекунд на добу, вона може збільшуватися або зменшуватися на 226 мікросекунд залежно від положення Марса на орбіті щодо Землі та Місяця.

Уповільнення часу на Марсі достатнє, щоб потенційно порушити роботу майбутніх систем навігації та зв'язку на Червоній планеті та навколо неї. За словами вчених, маючи розуміння про різницю в часі між Марсом і Землею, можна синхронізувати системи GPS і зв'язку між двома планетами.

Раніше автори дослідження розрахували різницю в часі на Місяці та Землі, і виявили, що час на Місяці йде на 56 мікросекунд швидше, ніж на нашій планеті.

Як уже писав Фокус, вчені виявили на Марсі каміння з білими плямами, які виділяються на тлі решти червонувато-помаранчевої поверхні кратера Єзеро. Ці камені є ще одним доказом того, що сучасний посушливий Марс у минулому був планетою з вологим кліматом. Можливо, там існувало позаземне життя.