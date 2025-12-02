На Марсі йшли дощі і, можливо, планета була населеною: доводять дивні камені (фото)

Учені виявили на Марсі каміння з білими плямами, які виділяються на тлі решти червонувато-помаранчевої поверхні кратера Єзеро. Ці камені є ще одним доказом того, що сучасний посушливий Марс у минулому був планетою з вологим кліматом.

Учені за допомогою марсохода NASA Perseverance виявили дивне каміння з білими плямами в кратері Єзеро. Їх вивчення показує, що на Червоній планеті могли існувати місця з вологим кліматом і рясними опадами у вигляді дощу, які можна порівняти з тропічними регіонами на Землі. Дослідження опубліковано в журналі Communications Earth & Environment, пише Phys.

Марсохід Perseverance виявив у кратері Єзеро на Марсі каміння, яке являє собою білу, багату алюмінієм каолінітову глину. Вона утворюється на Землі за мільйони років у вологому дощовому кліматі.

За слова мучених, для утворення цих каменів потрібно так багато води, що вони є ще одним доказом того, що в минулому посушливий і холодний Марс мав теплий і вологий клімат, де мільйони років випадали дощі. Принаймні, в деяких частинах Марса міг існувати клімат, який можна порівняти з тропічним кліматом на Землі. Саме в тропіках можна виявити каолінітову глину на нашій планеті.

Поки що вчені не знають, яким чином дивне каміння опинилося на дні кратера Езеро, де колись існувало озеро з рідкої води. Для утворення цих каменів потрібні потоки води і можливо їх змило в озеро річкою, яка впадала в стародавнє озеро.

Учені за допомогою марсохода NASA Perseverance виявили дивне каміння з білими плямами в кратері Єзеро Фото: solar-system

Учені порівняли зразки каолінітової глини на Марсі зі зразками гірських порід, знайденими у США та Південній Африці. Породи з двох планет виявилися практично ідентичними.

За словами вчених, такі камені є своєрідною капсулою часу, яка зберігає інформацію про стародавній клімат на Червоній планеті.

Як відомо, для появи й існування життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, потрібна вода. Ці камені на Марсі є доказом того, що на Марсі міг існувати теплий дощовий клімат, придатний для позаземного життя. Це означає, що на Марсі могли існувати живі мікроорганізми, але для підтвердження цього припущення потрібно більше доказів.

