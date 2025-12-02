У зразках з астероїда Бенну виявлено речовину, необхідну для щастя (фото)

Учені виявили в камінні, зібраному з поверхні астероїда Бенну, амінокислоту, необхідну для виробництва серотоніну, так званого "гормону щастя".

Дослідники провели новий аналіз зразків з астероїда Бенну, доставлених на Землю космічним апаратом OSIRIS-REx у 2023 році. У результаті вчені виявили триптофан. Це одна з дев'яти незамінних амінокислот, які людський організм не може виробляти самостійно і її можна отримати тільки з їжею. Вчені кажуть, що вони вперше виявили цю речовину в позаземному об'єкті. Це відкриття підтверджує теорію про те, що космічні камені доставили на ранню Землю багато компонентів, необхідних для зародження життя. Дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише ScienceAlert.

Раніше вчені виявили у складі зразків з астероїда Бенну 14 із 20 амінокислот, які є будівельними блоками білків живих організмів на Землі, а також усі п'ять біологічних азотистих основ, тобто основних одиниць, з яких складаються ДНК і РНК.

За словами вчених, дедалі більше даних свідчить про те, що астероїди могли бути джерелом найважливіших компонентів для створення життя на Землі. Нове відкриття також підкріплює теорію про те, що хімічні речовини, необхідні для створення життя, були хоча б частково доставлені на Землю мільярди років тому.

Раніше вчені виявили у складі зразків з астероїда Бенну 14 із 20 амінокислот, які є будівельними блоками білків живих організмів на Землі Фото: solar-system

Автори дослідження провели новий аналіз зразків з астероїда Бенну, зосередившись на амінокислотах і азотистих основах, щоб краще зрозуміти позаземну пребіотичну хімію та її походження.

Учені вивчили дрібне каміння з астероїда, перевіряючи наявність 20 амінокислот, з яких складаються білки в організмі, дев'ять з яких організм не може синтезувати і повинен отримувати з їжею. Також вони перевірили наявність п'яти азотистих основ, які є будівельними блоками ДНК і РНК і забезпечують генетичний код.

У результаті вчені підтвердили наявність 14 раніше виявлених амінокислот і 5 азотистих основ. На свій подив, дослідники також виявили триптофан. Мозок використовує цю амінокислоту для вироблення серотоніну, так званого "гормону щастя", який допомагає регулювати настрій, а також почуття благополуччя і щастя. Люди можуть отримати триптофан тільки з таких продуктів, як птиця, риба, молочні продукти, горіхи та яйця.

Фотографії астероїда Бенну, зроблені апаратом OSIRIS-REx Фото: solar-system

За словами вчених, виявлення триптофану в зразках з астероїда Бенну є важливою подією, адже це одна з найскладніших амінокислот, і дотепер її ніколи не виявляли ні в метеоритах, що впали на Землю, ні в зразках із космосу.

Присутність триптофану в складі астероїда підтверджує ідею про те, що життя могло зародитися не тільки на Землі, а й на інших світах Сонячної системи. Вік астероїда Бенну можна порівняти з віком Сонячної системи, якій 4,6 млрд років. Це означає, що необхідні для появи життя компоненти могли існувати в протопланетному диску, що оточує молоде Сонце, де формувалися планети.

Нове відкриття свідчить про те, що багато будівельних блоків життя можуть природним чином синтезуватися всередині астероїдів, і їх могли доставити на нашу планету, кажуть учені.

