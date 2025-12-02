Виявлено чорні діри, що випускають струмені розміром у 70 разів більші за Чумацький Шлях (фото)

Астрономи виявили нові надмасивні чорні діри, які створюють одні з найяскравіших об'єктів у космосі — квазари. Ці квазари випускають потужні струмені плазми, розмір яких у десятки разів більший за діаметр нашої спіральної галактики.

Учені виявили 53 нових квазари, які створюють надмасивні чорні діри в центрах далеких галактик. Вчені з'ясували, що струмені цих чорних дір поширюються на відстань до 7 мільйонів світлових років. Це означає, що деякі з них у 70 разів більші за розмір Чумацького Шляху, який становить приблизно 100 000 світлових років. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Supplement Series of the American Astronomical Society, пише Space.

53 нових космічних об'єкти називаються гігантськими радіоквазарами. Не всі надмасивні чорні діри центрах галактик створюють одні з найяскравіших об'єктів у Всесвіті — квазари. Для цього потрібно, щоб чорна діра була оточена величезною кількістю міжзоряного газу і пилу, якими вона може харчуватися. Ця матерія обертається навколо надмасивної чорної діри в аккреційних дисках. Величезна гравітація нагріває матерію і змушує її яскраво світитися. При цьому виникає випромінювання в усьому електромагнітному спектрі.

Але надмасивні чорні діри поглинають не всю матерію. Сильні магнітні поля спрямовують плазму до полюсів надмасивної чорної діри, де вона розганяється майже до швидкості світла і вилітає в протилежних напрямках у вигляді двох струменів.

З часом, досягаючи відстаней у мільйони світлових років, ці струмені можуть розширюватися, утворюючи широкі "пелюстки". При цьому струмені та "пелюстки" супроводжуються потужними радіовипромінюванням. Якщо радіовипромінювання надзвичайно потужне, то квазар називають радіоквазаром.

За словами вчених, струмені таких квазарів допомагають зрозуміти еволюцію як цих об'єктів, так і міжгалактичного середовища, в якому вони розширюються, на відстані в мільйонах світлових років від чорної діри.

Астрономи помітили цікаву тенденцію, пов'язану з гігантськими радіоквазарами та умовами їхнього проживання. З'ясувалося, що приблизно 14% цих гігантських об'єктів перебувають усередині скупчень галактик, а також поблизу космічних ниток із газу, пилу і темної матерії, де галактики групуються і ростуть.

За словами вчених, схоже, що навколишнє середовище відіграє важливу роль у формуванні еволюції цих струменевих викидів із сірчаних дір. У щільніших областях космосу струмені можуть сповільнюватися, викривлятися або руйнуватися навколишнім газом, в той час як у більш розріджених областях вони можуть вільно поширюватися в міжгалактичному середовищі.

Хоча у більшості квазарів спостерігаються подвійні струмені, астрономи виявили, що ці струмені часто нерівномірні за довжиною або яскравістю. Це явище називається асиметрією струменів. Ця асиметрія говорить про те, що струмені борються з нерівномірним космічним середовищем. З одного боку, струмінь може врізатися в щільніші хмари міжгалактичного газу, сповільнюючи свій ріст, в той час як з іншого боку він вільно розширюється в більш розрідженому середовищі.

Астрономи виявили, що гігантські квазари, які знаходяться дуже далеко від нас, мають більш виражену асиметрію струменів порівняно з тими, що знаходяться ближче до Чумацького Шляху. Це може бути пов'язано з тим, що чим далі розташовані квазари, тим раніше вони існували. У ранньому Всесвіті було більше областей зі щільним газом, який викривляв траєкторії руху цих струменів.

