Обнаружены черные дыры, выпускающие струи размером в 70 раз больше Млечного Пути (фото)

Астрономы обнаружили новые сверхмассивные черные дыры, которые создают одни из самых ярких объектов в космосе – квазары. Эти квазары выпускают мощные струи плазмы, размер которых в десятки раз больше диаметра нашей спиральной галактики.

Ученые обнаружили 53 новых квазара, которые создают сверхмассивные черные дыры в центрах далеких галактик. Ученые выяснили, что струи эти черных дыр распространяются на расстояние до 7 миллионов световых лет. Это значит, что некоторые их них в 70 раз больше размера Млечного Пути, который составляет примерно 100 000 световых лет. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Supplement Series of the American Astronomical Society, пишет Space.

53 новых космических объекта называются гигантскими радиоквазарами. Не все сверхмассивные черные дыры центрах галактик создают одни из самых ярких объектов во Вселенной – квазары. Для этого нужно, чтобы черная дыра была окружена огромным количеством межзвездного газа и пыли, которыми она может питаться. Эта материя вращается вокруг сверхмассивной черной дыры в аккреционных дисках. Огромная гравитация нагревает материю и заставляет ее ярко светиться. При этом возникает излучение во всем электромагнитном спектре.

Но сверхмассивные черные дыры поглощают не всю материю. Сильные магнитные поля направляют плазму к полюсам сверхмассивной черной дыры, где она разгоняется почти до скорости света и вылетает в противоположных направлениях в виде двух струй.

Со временем, достигая расстояний в миллионы световых лет эти струи могут расширяться, образуя широкие "лепестки". При этом струи и "лепестки" сопровождаются мощными радиоизлучением. Если радиоизлучение чрезвычайно мощное, то квазар называют радиоквазаром.

По словам ученых, струи таких квазаров помогают понять эволюцию как этих объектов, так и межгалактической среды, в которой они расширяются, на расстоянии в миллионах световых лет от черной дыры.

Астрономы заметили интересную тенденцию, связанную с гигантскими радиоквазарами и условиями их обитания. Выяснилось, что примерно 14% этих гигантских объектов находятся внутри скоплений галактик, а также вблизи космических нитей из газа, пыли и темной материи, где галактики группируются и растут.

По словам ученых, похоже, что окружающая среда играет важную роль в формировании эволюции этих струйных выбросов из серных дыр. В более плотных областях космоса струи могут замедляться, искривляться или разрушаться окружающим газом, в то время как в более разреженных областях они могут свободно распространяться в межгалактической среде.

Хотя у большинства квазаров наблюдаются двойные струи, астрономы обнаружили, что эти струи часто неравномерны по длине или яркости. Это явление называется асимметрией струй. Эта асимметрия говорит о том, что струи борются с неравномерной космической средой. С одной стороны, струя может врезаться в более плотные облака межгалактического газа, замедляя свой рост, в то время как с другой стороны она свободно расширяется в более разреженной среде.

Астрономы обнаружили, что гигантские квазары, которые находятся очень далеко от нас, имеют более выраженную асимметрию струй по сравнению с теми, что находятся ближе к Млечному Пути. Это может быть связано с тем, что чем дальше находятся квазары, тем раньше они существовали. В ранней Вселенной было больше областей с плотным газом, который искривлял траектории движения этих струй.

