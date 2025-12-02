В образцах с астероида Бенну обнаружено вещество, необходимое для счастья (фото)

Ученые обнаружили в камнях, собранных с поверхности астероида Бенну, аминокислоту, необходимую для производства серотонина, так называемого “гормона счастья”.

Исследователи провели новый анализ образцов с астероида Бенну, доставленных на Землю космическим аппаратом OSIRIS-REx в 2023 году. В результате ученые обнаружили триптофан. Это одна из девяти незаменимых аминокислот, которые человеческий организм не может вырабатывать самостоятельно и ее можно получить только с пищей. Ученые говорят, что они впервые обнаружили это вещество во внеземном объекте. Это открытие подтверждает теорию о том, что космические камни доставили на раннюю Землю многие компоненты, необходимые для зарождения жизни. Исследование опубликовано в журнале PNAS, пишет ScienceAlert.

Ранее ученые обнаружили в составе образцов с астероида Бенну 14 из 20 аминокислот, которые являются строительными блоками белков живых организмов на Земле, а также все пять биологических азотистых оснований, то есть основных единиц, из которых состоят ДНК и РНК.

По словам ученых, все больше данных свидетельствует о том, что астероиды могли быть источником важнейших компонентов для создания жизни на Земле. Новое открытие также подкрепляет теорию о том, что химические вещества, необходимые для создания жизни, были хотя бы частично доставлены на Землю миллиарды лет назад.

Ранее ученые обнаружили в составе образцов с астероида Бенну 14 из 20 аминокислот, которые являются строительными блоками белков живых организмов на Земле Фото: NASA

Авторы исследования провели новый анализ образцов с астероида Бенну, сосредоточившись на аминокислотах и азотистых основаниях, чтобы лучше понять внеземную пребиотическую химию и ее происхождение.

Ученые изучили мелкие камни с астероида, проверяя наличие 20 аминокислот, из которых состоят белки в организме, девять из которых организм не может синтезировать и должен получать с пищей. Также они проверили наличие пяти азотистых оснований, которые являются строительными блоками ДНК и РНК и обеспечивают генетический код.

В результате ученые подтвердили наличие 14 ранее обнаруженных аминокислот и 5 азотистых оснований. К своему удивлению, исследователи также обнаружили триптофан. Мозг использует эту аминокислоту для выработки серотонина, так называемого "гормона счастья", который помогает регулировать настроение, а также чувство благополучия и счастья. Люди могут получить триптофан только из таких продуктов, как птица, рыба, молочные продукты, орехи и яйца.

Фотографии астероида Бенну, сделанные аппаратом OSIRIS-REx Фото: NASA

По словам ученых, обнаружение триптофана в образцах с астероида Бенну является важным событием, ведь это одна из самых сложных аминокислот, и до сих пор ее никогда не обнаруживали ни в метеоритах, упавших на Землю, ни в образцах из космоса.

Присутствие триптофана в составе астероиде подтверждает идею о том, что жизнь могла зародиться не только на Земле, но и на других мирах Солнечной системы. Возраст астероида Бенну сравним с возрастом Солнечной системы, которой 4,6 млрд лет. Это значит, что необходимые для появления жизни компоненты могли существовать в протопланетном диске, окружающем молодое Солнце, где формировались планеты.

Новое открытие говорит о том, что многие строительные блоки жизни могут естественным образом синтезироваться внутри астероидов, и могли быть доставлены на нашу планету, говорят ученые.

