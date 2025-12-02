На Марсе шли дожди и, возможно, планета была обитаемой: доказывают странные камни (фото)

Ученые обнаружили на Марсе камни с белыми пятнами, которые выделяются на фоне остальной красновато-оранжевой поверхности кратера Езеро. Эти камни являются еще одним доказательством того, что современный засушливый Марс в прошлом был планетой с влажным климатом.

Ученые с помощью марсохода NASA Perseverance обнаружили странные камни с белыми пятнами в кратере Езеро. Их изучение показывает, что на Красной планете могли существовать места с влажным климатом и обильными осадками в виде дождя, которые можно сравнить с тропическими регионами на Земле. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Марсохода Perseverance обнаружил в кратере Езеро на Марсе камни, которые представляют собой белую, богатую алюминием каолинитовую глину. Она образуется на Земле за миллионы лет во влажном дождливом климате.

Відео дня

По слова мученых, для образования этих камней нужно так много воды, что они являются еще одним доказательством того, что в прошлом засушливый и холодный Марс имел теплый и влажный климат, где миллионы лет выпадали дожди. По крайней мере, в некоторых частях Марса мог существовать климат, который сравним с тропическим климатом на Земле. Именно в тропиках можно обнаружить каолинитовую глину на нашей планете.

Пока что ученые не знают, каким образом странные камни оказались на дне кратера Езеро, где когда-то существовало озеро из жидкой воды. Для образования этих камней нужны потоки воды и возможно их смыло в озеро рекой, которая впадала в древнее озеро.

Ученые с помощью марсохода NASA Perseverance обнаружили странные камни с белыми пятнами в кратере Езеро Фото: NASA

Ученые сравнили образцы каолинитовой глины на Марсе образцами горных пород, найденными в США и Южной Африке. Породы с двух планет оказались практически идентичными.

По словам ученых, такие камни являются своего рода капсулой времени, которая хранит информацию о древнем климате на Красной планете.

Как известно, для появления и существования жизни в том виде, в котором мы ее знаем, нужна вода. Эти камни на Марсе являются доказательством того, что на Марсе мог существовать теплый дождливый климат, пригодный для внеземной жизни. Это значит, что на Марсе могли существовать живые микроорганизмы, но для подтверждения этого предположения нужно больше доказательств.

Фокус уже писал о марсоходах, которые исследовали ранее и продолжают сейчас изучать поверхность Марса.

Также Фокус писал о том, что в образцах с астероида Бенну обнаружено вещество, необходимое для счастья. Ученые обнаружили в камнях, собранных с поверхности астероида Бенну, аминокислоту, необходимую для производства серотонина, так называемого "гормона счастья".