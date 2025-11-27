10 культовых космических аппаратов, выживших в других мирах Солнечной системы (фото)

Эти колесные роботы-исследователи переписали историю космоса, изучая Луну и Марс. Их исследования изменили планетологию.

Ученые получили огромное количество новой информации о Марсе и Луне благодаря роботизированным аппаратам, которые исследовали эти миры Солнечной системы в разное время. Некоторые из них все еще работают и дают возможность получить ответы на давно интересующие ученых вопросы. Далее представлены 10 культовых космический аппаратов, от первых луноходов до высокотехнологичных марсоходов. Каждый из них внес значительный вклад в космическую науку, пишет Interesting Engineering.

"Луноход-1"

"Луноход-1" стал первым в истории космическим аппаратом, побывавшем на поверхности другого мира в Солнечной системе. Советский луноход совершил посадку на Луну 17 ноября 1970 года в районе Моря Дождей.

"Луноход-1" Фото: Wikipedia

Этот колесный аппарат весил 756 килограммов и управлялся дистанционно с Земли. Он был оснащен двумя телекамерами с углом обзора 50 градусов и четырьмя телефотометрами высокого разрешения, способными делать панорамные снимки на большие расстояния.

За 11 месяцев своей работы "Луноход-1" прошел 10,5 км по поверхности Луны, обследовал 80 000 квадратных метров поверхности и провел сотни экспериментов по измерению состава лунной почвы.

Луноход сделал 20 000 фотографий, что значительно улучшило понимание лунной среды.

Лунный вездеход "Аполлон"

Лунный вездеход "Аполлон" был первым пилотируемым вездеходом, разработанным человечеством для исследования Луны. Построенный компанией Boeing, он весил 210 кг без груза, но мог перевозить 440 кг. Астронавты NASA использовали его для перемещения по поверхности Луны, а также для перевозки оборудования и образцов лунной почвы.

Лунный вездеход "Аполлон" Фото: NASA

Алюминиевые колеса обеспечивали вездеходу максимальную проектную скорость 7 км/ч, но во время миссии "Аполлон-17" она достигла 18 км/ч. NASA использовало лунный вездеход в трех миссиях: "Аполлон-15", "Аполлон-16" и "Аполлон-17" в начале 70-х годов прошлого века. Это транспортное средство позволяло астронавтам преодолевать гораздо большие расстояния, чем пешком.

"Луноход-2"

Советский "Луноход-2" стал вторым дистанционно управляемым луноходом, который приземлился на Луне 15 января 1973 года.

"Луноход-2" Фото: Wikipedia

Он превзошел своего предшественника, преодолев 39 километров по лунной поверхности примерно за пять месяцев. Как и "Луноход-1", новый луноход имел восемь колес, каждое из которых было оснащено двухскоростным электродвигателем и независимой подвеской.

"Луноход-2" пережил четыре экстремально холодные лунные ночи, когда температура опускалась до минус 150 градусов Цельсия.

Марсоход Sojourner

Sojourner стал первым марсоходом, который приземлился на Марсе. Это стало поворотным моментом в исследовании Красной планеты. Марсоход Sojourner был частью миссии NASA Mars Pathfinder и опустился на поверхность Марса 4 июля 1997 года.

Марсоход Sojourner Фото: NASA

Несмотря на вес всего 10,6 кг, он имел все необходимое оборудование для научных исследований. Его конструкция доказала, что небольшие и легкие марсоходы могут выживать и работать на поверхности Марса.

Марсоход Sojourner проработал 83 марсианских дня, что в 12 раз превышало запанированный срок службы. Колесный робот преодолел 100 метров, оставаясь в пределах 12 метров от посадочного модуля из-за ограничений связи.

Марсоход Perseverance

Perseverance — это самый современный марсоход NASA, совершивший посадку в феврале 2021 года в кратере Езеро на Марсе. Он весит 1025 кг и похож марсоход Curiosity, но имеет существенные усовершенствования.

Марсоход Perseverance Фото: NASA

Отличительной особенностью марсохода Perseverance является его 2-метровый роботизированный манипулятор, оснащенный высокоточными научными приборами.

Одно из главных его задач является поиск признаков потенциальной внеземной жизни на Марсе, а также сбор образцов марсианской почвы и атмосферы.

Perseverance перемещается по поверхности Марса со скоростью примерно 30 км/ч и делает остановки для проведения исследований и сейчас продолжает свою работу на Красной планете.

Марсоход Spirit

Spirit совершил посадку на Марс 4 января 2004 года в кратере Гусева в рамках миссии NASA Mars Exploration Rover. Марсоход и его близнец Opportunity были практически идентичны по конструкции, веся по 174 кг каждый. Хотя планировалось, что миссия продлится всего 90 марсианских дней, Spirit в итоге проработал целых 2208 марсианских дней.

Марсоход Spirit Фото: NASA

Во время своей миссии Spirit двигался со скоростью 7,7 км/ч, прежде чем застрял в мягком песке в мае 2009 года. NASA официально завершило миссию 25 мая 2011 года после многочисленных безуспешных попыток вернуть марсоход к работе.

Марсоход Spirit обнаружил свидетельства древней гидротермальной активности и горячих источников на Марсе. Марсоход также обнаружил образцы почвы, содержащие около 90% чистого кремнезема (диоксид кремния). Это главный компонент почти всех земных горных пород

Марсоход Opportunity

Opportunity является одним из самых успешных планетоходов, из когда-либо созданных. Он приземлился 25 января 2004 года в районе плато Меридиана на Марсе в рамках миссии NASA Mars Exploration Rover. За время своей работы марсоход преодолел впечатляющие 45 километров по поверхности Марса.

В 2015 году Opportunity стал первым планетоходом, который преодолел марафонскую дистанцию ​​в 42,5 километра на поверхности другого мира.

Opportunity известен своими научными открытиями. Например, он обнаружил следы древней воды на Марсе сразу после посадки, в отличие от своего близнеца марсохода Spirit, которому потребовалось гораздо больше времени для этого.

Марсоход Curiosity

Curiosity прибыл на Марс 6 августа 2012 года и приземлился в кратере Гейла. Марсоход весит 900 кг и на момент посадки превосходил своими технологиями все предыдущие марсоходы вместе взятые. Для его посадки потребовалась инновационная система "небесный кран", которая плавно опустила марсоход на поверхность Красной планеты.

Марсоход Curiosity Фото: NASA

Curiosity перемещается по поверхности Марса со скоростью 32 км/ч. Его приборы обнаружили органические молекулы в марсианских горных породах, что дало подсказки о возможном существовании жизни на Марсе в прошлом.

Луноход "Юйту"

"Юйту" стал первым луноходом, который успешно приземлился на Луне с 1976 года. Он был запущен в рамках китайской миссии "Чанъэ-3" и приземлился 14 декабря 2013 года в Море Дождей.

Луноход "Юйту" Фото: Wikipedia

Это был первый китайский луноход, который показал, что Китай достиг большого прогресса в исследовании космоса. Хотя изначально планировалась 90-дневная миссия, "Юйту" работал на Луне 973 дня.

Луноход перестал двигаться после второй лунной ночи (она длится примерно две земные недели), но продолжал собирать важные научные данные с помощью своих приборов.

Луноход "Прагъян"

"Прагъян" был частью индийской миссии "Чандраян-3" и приземлился на Луне 23 августа 2023 года. Это был первый луноход, который работал рядом с Южным полюсом Луны. Этот регион имеет большое научное значение из-за возможного наличия водяного льда, скрытого в постоянно затененных кратерах.

Луноход "Прагъян" Фото: Wikipedia

Луноход весил 26 кг и проработал на поверхности Луны 12 дней. За это время он преодолел 101 метр, прежде чем выключиться из-за суровых условий на Луне. Даже несмотря на короткий срок службы, "Прагъян" собрал ценные научные данные с помощью своего рентгеновского спектрометра и других приборов.

