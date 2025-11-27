В метеоритном кратере на Земле обнаружили уникальных микробов: ключ к жизни на Марсе

Это открытие позволяет по-новому взглянуть на глубинную биосферу и ее роль в обитаемости планет: на Земле и за ее пределами.

Ученые обнаружили живых микробов, которые производят метан в горных породах глубоко внутри шведского ударного кратера Сильян. Это открытие дает новые возможности для изучения древнейшей жизни на Земле и поиска жизни за пределами нашей планеты. Исследование опубликовано в журнале mBio, пишет Phys.

Открытие в ударном кратере микробов, создающих метан, не только дает новую информацию о метаногенезе, но и подтверждает связь между метеоритными кратерами и выживаемостью микроорганизмов в экстремальных условиях.

Метаногенез считается одним из древнейших процессов метаболизма на Земле, и его наличие в глубоких подземных слоях давно интригует ученых.

Исследователи впервые подтвердили, что микробы активно производят метан в ударном кратере на нашей планете. Микробы создают метан из нескольких источников углерода, включая местную нефть, расположенных на глубине до 400 метров.

По словам ученых, ударные кратеры представляют собой не просто геологические шрамы на теле Земли, но они могут быть убежищем для микробов. Исследование показывает, что подобная среда на Марсе может быть средой обитания для внеземной жизни, особенно учитывая наличие метана в атмосфере планеты рядом с ударными кратерами.

Если микробы могут процветать в кратерах на Земле, они могут выжить и в ударных структурах на других планетах, считают ученые.

Это открытие позволяет по-новому взглянуть на глубинную биосферу и ее роль в обитаемости планет: на Земле и за ее пределами.

