У метеоритному кратері на Землі виявили унікальних мікробів: ключ до життя на Марсі

Учені виявили живих мікробів, які виробляють метан у гірських породах глибоко всередині шведського ударного кратера Сільян. Це відкриття дає нові можливості для вивчення найдавнішого життя на Землі та пошуку життя за межами нашої планети. Дослідження опубліковано в журналі mBio, пише Phys.

Відкриття в ударному кратері мікробів, що створюють метан, не тільки дає нову інформацію про метаногенез, а й підтверджує зв'язок між метеоритними кратерами і виживанням мікроорганізмів в екстремальних умовах.

Метаногенез вважається одним із найдавніших процесів метаболізму на Землі, і його наявність у глибоких підземних шарах давно інтригує вчених.

Дослідники вперше підтвердили, що мікроби активно виробляють метан в ударному кратері на нашій планеті. Мікроби створюють метан із кількох джерел вуглецю, включно з місцевою нафтою, розташованих на глибині до 400 метрів.

За словами вчених, ударні кратери являють собою не просто геологічні шрами на тілі Землі, але вони можуть бути притулком для мікробів. Дослідження показує, що подібне середовище на Марсі може бути середовищем проживання для позаземного життя, особливо з огляду на наявність метану в атмосфері планети поруч з ударними кратерами.

Якщо мікроби можуть процвітати в кратерах на Землі, вони можуть вижити і в ударних структурах на інших планетах, вважають учені.

Це відкриття дає змогу по-новому поглянути на глибинну біосферу та її роль у населеності планет: на Землі та за її межами.

