Марсохід NASA зробив несподіване відкриття на Марсі: електрика гуляє планетою (фото)

Марсохід Perseverance вперше зафіксував звукові свідчення електричних розрядів в атмосфері Марса. Тобто вперше було виявлено блискавки.

Завдяки даним марсохода NASA Perseverance, вчені вперше виявили електричні розряди, зафіксовані під час пилових бур на Марсі. По суті вчені підтвердили, що на Червоній планеті існують блискавки, але вони не зовсім такі, як на Землі. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише ScienceAlert.

Астрономи раніше спостерігали блискавки і на інших планетах Сонячної системи, в атмосферах Юпітера і Сатурна. Оскільки Марс холодний і сухий, вчені довгий час припускали, що в повітрі може накопичуватися електричний заряд, особливо під час пилових бур, коли частинки труться одна об одну, а потім розряджаються. Але досі підтвердження того, що на Марсі є блискавки, не було.

Вчені припускали, що якщо електричні розряди відбуваються на Марсі, то вони, найімовірніше, відбуваються поблизу поверхні, де атмосферний тиск найвищий.

Пиловий вихор на Марсі Фото: NASA

Марсохід Perseverance, оснащений приладом, здатним виявляти ознаки блискавок, що і вдалося зробити колісному апарату NASA. Дослідники проаналізували дані, зібрані мікрофоном SuperCam марсохода Perseverance. Вони шукали ознаки електричного розряду ви пилових бурях. У результаті вони виявили міні-блискавки на Марсі.

Пиловий вихор на Марсі Фото: solar-system

Однією з ознак такої блискавки був зафіксований крихітний гуркіт грому, створюваний електричним розрядом, який нагріває і розширює повітря. Учені з'ясували, що переважна більшість блискавок виникає під час пилових бур на Марсі.

Ці блискавки не такі сильні, як на Землі, але найголовніше, що вони дійсно існують. Це відкриття допоможе в розробці технологій, необхідних для захисту майбутнього обладнання на Марсі від електричних розрядів. Для майбутніх астронавтів, які ступили на Червону планету, ці слабкі розряди не становитимуть небезпеки в тому сенсі, що люди не будуть вражені електричним струмом. Але з часом електричні розряди, по суті, короткі замикання, що виникають між молекулами повітря, можуть порушити роботу або пошкодити електронні пристрої, включно зі скафандрами.

Учені вважають, що електричні розряди на Марсі можуть відігравати важливу роль у хімічних реакціях в атмосфері планети. Деякі теорії виникнення життя на Землі розглядають блискавки як засіб доставки необхідних компонентів для перетворення скупчення молекул на біологічну форму. Якщо на Марсі є блискавки, то вчені можуть враховувати цей фактор під час оцінки ймовірності існування там життя.

