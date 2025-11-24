На Марсі, можливо, виявлено рідку воду: підвищується шанс, що Червона планета населена

Нові дані показують, що Марс, можливо, не такий сухий, як вважалося раніше. Хоча вчені ще не зовсім впевнені в тому, що рідка вода на планеті все ж існує.

Мільярди років тому, як показують дослідження, на Марсі було багато рідкої води. Але потім вся вона зникла і тепер на Червоній планеті існують лише окремі ділянки у вигляді водяного льоду. Космічний апарат MARSIS, який вивчає Червону планету, виявив за допомогою свого радара потужний сигнал, що вказує на наявність рідкої води в ділянці завширшки 20 кілометрів, розташованій під крижаною полярною шапкою на південному полюсі Марса. Якщо там дійсно існує рідка вода, то це підвищує шанси на те, що на планеті може жити позаземне життя. Дослідження опубліковано в журналі Geophysical Research Letters, пише Interesting Engineering.

Сигнали, які виявив радар орбітального апарату MARSIS, не схожі на ті, що раніше були виявлені в цій ділянці південної полярної шапки Марса. Характеристики сигналів вказують на те, що радіолокаційні хвилі могли відбитися від рідкої води, яка знаходиться під шаром льоду.

І все ж вчені кажуть, що воді в рідкому стані буде складно існувати за дуже низьких температур під льодом без наявності солоних розчинів і близького внутрішнього джерела тепла на Марсі. Тому астрономи припустили, що, можливо, апарат MARSIS побачив сигнали не рідкої води, а, наприклад, суміш замороженого вуглекислого газу і водяного льоду, або інших речовин.

Південний полярний регіон на Марсі Фото: ESA

Щоб перевірити отримані результати спостережень, астрономи використовували радар іншого космічного апарату, Mars Reconnaissance Orbiter, який також вивчає Марс із космосу. Вчені вивчили майже 100 радіолокаційних сигналів Mars Reconnaissance Orbiter, щоб з'ясувати, чи справді під льодом на Марсі було виявлено озеро з рідкої води.

Замість того, щоб підтвердити наявність рідкої води, отримані дані показують щось інше. Вчені виявили лише дуже слабкий сигнал, який може вказувати на існування рідкої води. Поки незрозуміло, чому дані двох радарів так сильно відрізняються.

Астрономи продовжать спостереження, щоб нарешті визначити, є рідка вода на Марсі чи ні. Якщо ці дані підтвердяться, то це змінить давнє припущення про те, що на Марсі зараз немає рідкої води. Також наявність рідкої води може створити необхідне середовище для існування потенційного мікробного життя на Червоній планеті. А це означає, що Червона планета може бути потенційно населеною.

