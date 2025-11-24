На Марсе, возможно, обнаружена жидкая вода: повышается шанс, что Красная планета обитаема

Новые данные показывают, что Марс, возможно, не такой сухой, как считалось ранее. Хотя ученые еще не совсем уверены в том, что жидкая вода на планете все же существует.

Миллиарды лет назад, как показывают исследования, на Марсе было многого жидкой воды. Но затем вся она исчезла и теперь на Красной планете существуют лишь отдельные участки в виде водяного льда. Космический аппарат MARSIS, который изучает Красную планету, обнаружил с помощью своего радара мощный сигнал, указывающий на наличие жидкой воды в области шириной 20 километров, расположенной под ледяной полярной шапкой на южном полюсе Марса. Если там действительно существует жидкая вода, то это повышает шансы на то, что на планете может обитать внеземная жизнь. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, пишет Interesting Engineering.

Сигналы, которые обнаружил радар орбитального аппарата MARSIS не похожи на те, что ранее были обнаружены в этом участке южной полярной шапки Марса. Характеристики сигналов указывают на то, что радиолокационные волны могли отразиться от жидкой воды, которая находится под слоем льда.

И все же ученые говорят, что воде в жидком состоянии будет сложно существовать при очень низких температурах подо льдом без наличия соленых растворов и близкого внутреннего источника тепла на Марсе. Поэтому астрономы предположили, что, возможно, аппарат MARSIS увидел сигналы не жидкой воды, а, например, смесь замороженного углекислого газа и водяного льда, или других веществ.

Чтобы проверить полученные результаты наблюдений астрономы использовали радар другого космического аппарата, Mars Reconnaissance Orbiter, который также изучает Марс из космоса. Ученые изучили почти 100 радиолокационных сигналов Mars Reconnaissance Orbiter, чтобы выяснить, действительно ли подо льдом на Марсе было обнаружено озеро из жидкой воды.

Вместо того, чтобы подтвердить наличие жидкой воды, полученные данные показывают нечто другое. Ученые обнаружили лишь очень слабый сигнал, который может указывать на существование жидкой воды. Пока непонятно, почему данные двух радаров так сильно отличаются.

Астрономы продолжат наблюдения, чтобы наконец-то определить, есть жидкая вода на Марсе или нет. Если эти данные подтвердятся, то это изменит давнее предположение о том, что на Марсе сейчас нет жидкой воды. Также наличие жидкой воды может создать необходимую среду для существования потенциальной микробной жизни на Красной планете. А это значит, что Красная планета может быть потенциально обитаемой.

