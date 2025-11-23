Марсоход NASA обнаружил на Марсе странный объект: он чужой для Красной планеты (фото)

Марсоход NASA Perseverance обнаружил в кратере Езеро на Марсе очень странный камень, который выделяется на фоне остальных горных пород. Химический состав камня намекает на то, что он был создан не на Красной планете.

Ученые из NASA считают, что обнаруженный марсоходом Perseverance очень необычный камень, состоящий из большого количества железа и никеля, вероятно является метеоритом. То есть это космический камень, который скорее всего откололся от астероида где-то в Солнечной системе, а затем упал на Марс. Это первый метеорит, который обнаружил марсоход Perseverance за четыре года исследования кратера Езеро на Красной планете, где он ищет признаки внеземной жизни, пишет Live Science.

После начала своей научной деятельности на Марсе в 2021 году мерсоход NASA Perseverance обнаружил несколько необычных камней, которое вызвали удивление у ученых. Химический состав некоторых из этих камней является признаком того, что на Красной планете когда-то могла существовать внеземная жизнь.

Но все эти странные камни имеют марсианское происхождение, то есть образовались на Красной планете. До этого Perseverance еще никогда не находил метеорит на Марсе. Ученые считают, что обнаруженный в кратере Езеро камень диаметром примерно 80 сантиметров, упал на Марс из космоса. Хотя нужны дополнительные исследования, чтобы окончательно это подтвердить.

По словам ученых из NASA, необычный камень благодаря своей форме выделяется на фоне окружающих горных пород в кратере Езеро.

С помощью своих приборов марсоход Perseverance выяснил, что камень содержит много железа и никеля, а необычно для марсианских горных пород. Но эти металлы часто встречаются в метеоритах. Но пока неясно, как давно этот метеорит упал на Марс. Ученые считают, что это могло произойти миллионы или даже миллиарды лет назад.

Ранее марсоходы NASA, Spirit, Opportunity и Curiosity (он еще работает на Марсе, в отличие от остальных, и изучает кратер Гейл) обнаруживали метеориты на поверхности Красной планеты. Но непонятно, почему за 4 года своей работы этого не смог сделать Perseverance, учитывая, что возраст кратера Езеро почти такой же, как и у кратера Гейл, говорят ученые.

