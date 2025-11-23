Что произойдет с человеком, если в него врежется маленькая черная дыра: у физиков есть ответ

Ученые выяснили, что будет с человеком, если маленькая черная дыра из ранней Вселенной пройдет сквозь его тело. Такие черные дыры считаются гипотетическими и все же они могут существовать.

Первичные черные дыры из ранней Вселенной могут быть компонентами загадочной темной материи. Поэтому более глубокое понимание природы этих черных дыр может помочь физикам лучше понять темную материю. Но, что произойдет, если такая черная дыра пройдет сквозь тело человека? Физики говорят, что это будет зависеть от размера черной дыры. Исследование опубликовано в журнале International Journal of Modern Physics, пишет EarthSky.

Физики решили выяснить, какие гравитационные эффекты могут возникнуть при прохождении первичной черной дыры через тело человека. Это может помочь физикам лучше понять свойства темной материи.

Первичные черные дыры являются гипотетическими объектами из ранней Вселенной, которые, как считается, могли образоваться в течение первой секунды после Большого взрыва. Эти маленькие черные дыры могли иметь массу, в диапазоне от в 100 000 раз меньше массы канцелярской скрепки до в 100 000 раз больше массы Солнца. Некоторые физики считают, что первичные черные дыры могут быть компонентами таинственной темной материи, которой больше во Вселенной, чем материи, состоящей из обычных атомов и молекул.

Ученые исследовали минимальный размер первичной черной дыры, необходимый для того, чтобы она нанесла серьезный ущерб человеку. Владение этой информацией может помочь определить свойства темной материи, такие как ее масса.

Физики использовали в своем исследовании данные из прошлой работы, где они изучали свойства макроскопической темной материи. Это гипотетический темной материи, имеющей большие размеры и состоящей из множества частиц. Ученые выяснили, что макроскопическая темная материя может вызвать серьезные разрушения в организме человека.

Первичные черные дыры являются гипотетическими объектами из ранней Вселенной, которые, как считается, могли образоваться в течение первой секунды после Большого взрыва Фото: ESA/Hubble

Физики считают, что при прохождении первичной черной дыры через тело человека возникнет два гравитационных эффекта: сверхзвуковая ударная волна и приливная гравитационная сила.

Сверхзвуковая ударная волна образуется, когда объект движется со скоростью, превышающей скорость звука, и создает мощное возмущение в форме конуса. Проходя через тело человека, первичная черная дыра создаст такие сверхзвуковые ударные волны, что приведет к разрушению тканей организма. Это будет похоже на попадание в тело пули, говорят ученые.

Также первичная черная дыра создаст приливные гравитационные силы, или разницу в силе гравитации между двумя точками. Это создаст силу растяжения, которая разорвет человеческие клетки, причем наиболее пострадают клетки мозга человека.

Хотя это исследование может помочь определить массу первичных черных дыр как компонентов темной материи, переживать из-за них не стоит.

По словам физиков, первичные черные дыры теоретически могут существовать, но их может и не быть. Достаточно большая первичная черная дыра может вызвать серьезные травмы или смерть, если пройдет сквозь тело человека. Меньшая первичная черная дыра может пройти сквозь тело человека и этого можно даже не заметить. Плотность этих черных дыр настолько мала, что такая встреча практически никогда не произойдет.

