Была ли у неандертальцев своя религия: что выяснили ученые

Наличие у неандертальцев религиозных верований остается предметом споров среди исследователей древних родственников человека.

Неандертальцы оставили после себя много подсказок о своей материальной жизни. Но о духовной стороне их жизни известно намного меньше. Некоторые ученые считают, что вымершие более 30 000 лет назад родственники человека могли заниматься тем, что можно считать ритуальными действиями. Неандертальцы хоронили своих умерших, собирали черепа животных в пещерах, создавали наскальную живопись, вероятно, в символических целях. Все это указывает на то, что неандертальцы занимались ритуальными практиками. Но была ли у неандертальцев своя религия? Мнения ученых по этому поводу разделились, пишет Live Science.

Определение понятия "религия" различаются, но часто включают в себя веру в сверхъестественных существ и организованные практики взаимодействия с ними.

Патрик Макнамара из Бостонского университета (США) говорит, что если под "религией" подразумеваются ритуальные действия, направленные на взаимодействие со сверхъестественными существами, то неандертальцы были религиозными. Ученый считает, что их религиозные верования и поведение, вероятно, были близки к тому, что сейчас называется шаманизмом. Это древняя религии, основанная на вере в возможность шамана общаться с духами, чтобы служить своему сообществу.

По словам Макнамара, существуют весьма убедительные доказательства того, что неандертальцы хоронили своих умерших и, подобно шаманам, совершали ритуальные обряды. Например, они создавали ритуальные "алтари" из черепов медведей в пещерах. Возможно, неандертальцы поклонялись Медведю как божеству.

Робин Данбар из Оксфордского университета, считает, что у неандертальцев не было религии в том виде, в котором она существует у современных людей. Неандертальцы не могли создать такую же с различными системами верований и собственными теологическими концепциями. По словам Данбар, в то же время, вероятно, неандертальцы имели религиозный опыт на каком-то уровне, возможно, в виде опыта тайны и магии.

Антрополог Маргарет Раппапорт говорит, что, хотя неандертальцы, возможно, и совершали некоторые ритуалы, они, вероятно, не обладали специфическими развитыми когнитивными способностями для сложной современной человеческой религии.

Одним из важных для религии отделов человеческого мозга является предклинье. Это область мозга, отвечающая за сложные когнитивные функции, такие как самосознание, память и восприятие внешнего мира. Строение мозга неандертальцев отличалось от строения мозга современного человека. Отсутствие расширенного предклинья позволяет предположить, что у неандертальцев не было когнитивных способностей, необходимых для веры в сверхъестественных существ, считает Раппапорт.

Карел Кейперс из Лейденского университета в Нидерландах говорит, что никто не знает, были ли у неандертальцев религиозные убеждения, ведь сложно понять, как они воспринимали окружающий мир. По словам ученого, следует быть осторожными, приписывая духовный контекст поведению неандертальцев. Например, хотя сегодня люди могут ассоциировать захоронение умерших с похоронами и религией, вполне возможно, что для неандертальцев это было просто практичным способом избавиться от разлагающегося тела.

