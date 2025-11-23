"Метановая бомба" может не взорваться: в Арктике обнаружен сюрприз для ученых

Ученые выяснили, что микробы в арктических почвах, которые улавливают метан из воздуха, по-видимому, вытесняют микробов, вырабатывающих усиливающий глобальное потепление газ.

Микробы в слоях почвы, расположенных непосредственно над вечной мерзлотой, использующие углерод для метаболизма, превращают его в углекислый газ и метан. Это более мощный парниковый газ, усиливающий глобальное потепление. По мере таяния вечной мерзлоты высвобождается больше углекислого газа, что запускает цикл обратной связи, вызывающий потепление, который иногда называют "метановой бомбой". Изучение микробов в арктических почвах показало, что "метановая бомба" может и не взорваться. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth and Environment, пишет Live Science.

Ученые изучили микробов, обитающих в почвах вечной мерзлоты по всей Канаде, Гренландии и в Сибири, а также в почвах, где вечная мерзлота растаяла. Исследование дало больше информации о разнообразии микробов в арктических почвах, и о том, как эти микробы меняются по мере потепления окружающей среды.

Ученые выяснили, что при определенных условиях в Арктике может быть больше микробов, питающихся метаном, чем микробов, вырабатывающих метан. Это значит, что арктическая почва может фактически стать поглотителем углерода.

Ученые сосредоточили свое внимание на микробах, которые выделяют или потребляют метан. Это парниковый газ, который в 30 раз более сильно влияет на глобальное потепление, чем углекислый газ.

Настоящим сюрпризом для ученых стало то, что было обнаружено отсутствие разнообразия как среди производящих метан микробов (метаногенов), так и среди потребляющих метан микробов (метанотрофов). Среди метанотрофов в образцах почвы во всех местах доминировал один род — Methylobacter. Эти бактерии встречаются по всей Арктике, часто обитая в слоях почвы непосредственно над своими метаногеновыми родственниками, потребляя метан, который поднимается снизу. Но причины такого доминирования пока неясны.

Ученые также изучили места, где вечная мерзлота растаяла, сравнивая влажные и сухие места. Участки с влажной почвой содержали больше метаногенов, которые процветали в условиях недостатка кислорода. Но в сухих участках было больше метанотрофов, особенно вид с уникальной способностью извлекать метан из воздуха и превращать его в менее активный углекислый газ.

Если Арктика будет засушливой, то ее почвы могут стать чистым поглотителем метана, поскольку микробы начнут поглощать газ из воздуха.

Также ученые обнаружили, что микробы на Аляске, использующие железо для своего метаболизма, начали вытеснять микробов, вырабатывающих метан, что потенциально снижает выбросы метана.

Исследование показывает, что, хотя таяние вечной мерзлоты в Арктике является очевидным признаком изменения климата, ее вклад в глобальное потепление может быть не таким сильным, как предполагалось.

