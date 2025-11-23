"Метанова бомба" може не вибухнути: в Арктиці виявлено сюрприз для вчених

Вчені з'ясували, що мікроби в арктичних ґрунтах, які вловлюють метан із повітря, мабуть, витісняють мікробів, які виробляють газ, що посилює глобальне потепління.

Мікроби в шарах ґрунту, розташованих безпосередньо над вічною мерзлотою, що використовують вуглець для метаболізму, перетворюють його на вуглекислий газ і метан. Це потужніший парниковий газ, що посилює глобальне потепління. У міру танення вічної мерзлоти вивільняється більше вуглекислого газу, що запускає цикл зворотного зв'язку, що спричиняє потепління, який іноді називають "метановою бомбою". Вивчення мікробів в арктичних ґрунтах показало, що "метанова бомба" може і не вибухнути. Дослідження опубліковано в журналі Communications Earth and Environment, пише Live Science.

Вчені вивчили мікробів, що мешкають у ґрунтах вічної мерзлоти по всій Канаді, Гренландії та в Сибіру, а також у ґрунтах, де вічна мерзлота розтанула. Дослідження дало більше інформації про різноманітність мікробів в арктичних ґрунтах, і про те, як ці мікроби змінюються в міру потепління навколишнього середовища.

Учені з'ясували, що за певних умов в Арктиці може бути більше мікробів, які харчуються метаном, ніж мікробів, що виробляють метан. Це означає, що арктичний ґрунт може фактично стати поглиначем вуглецю.

Учені зосередили свою увагу на мікробах, які виділяють або споживають метан. Це парниковий газ, який у 30 разів сильніше впливає на глобальне потепління, ніж вуглекислий газ.

Справжнім сюрпризом для вчених стало те, що було виявлено відсутність різноманітності як серед мікробів, що виробляють метан (метаногенів), так і серед мікробів, що споживають метан (метанотрофів). Серед метанотрофів у зразках ґрунту в усіх місцях домінував один рід — Methylobacter. Ці бактерії трапляються по всій Арктиці, часто мешкаючи в шарах ґрунту безпосередньо над своїми метаногеновими родичами, споживаючи метан, що піднімається знизу. Але причини такого домінування поки що незрозумілі.

Вчені також вивчили місця, де вічна мерзлота розтанула, порівнюючи вологі та сухі місця. Ділянки з вологим ґрунтом містили більше метаногенів, які процвітали в умовах нестачі кисню. Але в сухих ділянках було більше метанотрофів, особливо вид з унікальною здатністю витягувати метан з повітря і перетворювати його на менш активний вуглекислий газ.

Якщо Арктика буде посушливою, то її ґрунти можуть стати чистим поглиначем метану, оскільки мікроби почнуть поглинати газ із повітря.

Також учені виявили, що мікроби на Алясці, які використовують залізо для свого метаболізму, почали витісняти мікробів, які виробляють метан, що потенційно знижує викиди метану.

Дослідження показує, що, хоча танення вічної мерзлоти в Арктиці є очевидною ознакою зміни клімату, її внесок у глобальне потепління може бути не таким сильним, як передбачалося.

