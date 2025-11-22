Льодовик в Антарктиді обвалився з рекордною швидкістю: як швидко підвищиться рівень океану (відео)

Дослідники зафіксували найшвидше падіння льодовика Антарктиди — швидкість втрати льоду викликала тривогу в учених. Втрата льодовика також показала, наскільки швидко втрата льоду може призвести до підвищення рівня моря.

Згідно з новим масштабним дослідженням, співавторами якого виступили дослідники з Університету Суонсі, льодовик на східному боці Антарктичного півострова зазнав найшвидшого відступу льоду, коли-небудь зафіксованого в сучасну епоху, пише SciTechDaily.

Безпрецедентний відступ льодовика в Антарктиді

Під час дослідження вчені спостерігали, як льодовик Гекторія втратив майже половину своєї загальної довжини — близько 8 кілометрів льоду — всього за два місяці 2023 року. Для порівняння, ця швидкість порівнянна зі швидким відступом льодовика наприкінці останнього льодовикового періоду.

Нове дослідження показало, що відступ льодовика, ймовірно, був прискорений ландшафтом, що підстилає. Зазначимо, що льодовик Гекторія розташовувався на крижаній рівнині — плоскій ділянці корінної породи, розташованій нижче рівня моря. Після початку відступу льодовик став причиною швидкого відшарування великих масивів льоду, що запустило ланцюгову реакцію обвалення.

Вчені вважають, що виняткові темпи й масштаби втрати льоду Гекторією можуть допомогти вченим визначити інші льодовики, схильні до ризику. Відомо, що льодовик Гекторія відносно великий за антарктичними мірками, а тому його раптовий відступ служить серйозним попередженням. Простими словами, вчені побоюються, якщо льодовики більшого розміру зазнають аналогічних явищ, це може мати значний вплив на підвищення рівня світового океану.

Відступ льодовика в Антарктиді викликає тривогу

За словами співавтора нового дослідження, професора Адріана Лакмана, як правило, льодовики не відступають так швидко. Обставини можуть бути дещо незвичними, проте вчені вважають, що такого роду масштаб втрати льоду вказує на те, що щось подібне може статися і в інших регіонах Антарктиди, де льодовики неміцні, а морський лід втрачає свою хватку.

Автори дослідження також зазначають, що темпи відступу льодовика Гекторія і його сусідів насправді є безпрецедентними на сьогодні. Під час дослідження вчені використовували супутникові знімки та сейсмічні дані, що дало змогу детально відстежити обвалення льодовика.

Вченим вдалося виявити кілька ліній танення Гекторії — точок, де льодовик переходить від положення на корінній породі до плавання на морській воді. Вважається, що це свідчить про наявність крижаної рівнини, що підкреслює вразливість Гекторії до відступу під впливом океану.

Сейсмічні прилади також зафіксували льодовикові землетруси під час відступу льодовика, що свідчить про те, що лід перебував на землі, а його втрата безпосередньо сприяла підвищенню світового океану.

