Більше половини шельфових льодовиків Антарктиди зруйнуються: міста по всьому світу підуть на дно

Нове дослідження попереджає, що міста і селища по всьому світу можуть опинитися під водою. Причиною стане руйнування більшої частини антарктичних шельфових льодовиків.

Роками вчені спостерігають за таненням льодовиків по всьому світу, намагаючись спрогнозувати наслідки втрати гігантських брил льоду для людей. У новому дослідженні вчені з Паризького університету Сорбонна прогнозують, що більш ніж половина шельфових льодовиків Антарктиди можуть бути зруйновані вже до 2300 року — в результаті рівень світового океану незворотно підвищиться на неймовірні 10 метрів, пише Daily Mail.

Шельфові льодовики Антарктиди вразливі

Це може звучати як початок нового науково-фантастичного блокбастеру, проте вчені стверджують, що такий сценарій цілком може стати реальністю, якщо викиди парникових газів і надалі стрімко зростатимуть.

Результати нової роботи вчених показують, що поточні рішення щодо зміни шляхів парникових викидів можуть істотно вплинути на ймовірність довгострокової втрати більшості шельфових льодовиків Антарктиди.

Річ у тім, що життєздатність шельфових льодовиків сильно залежить від кількості парникових викидів. Наприклад, у сценарії з низьким рівнем викидів лише один шельфовий льодовик зруйнується, у сценарії з високим рівнем викидів йдеться про втрату 59% льодовиків.

Зазначимо, що в Антарктиді розташовано 15 великих шельфових льодовиків, а також безліч дрібніших. Як плаваючі кордони Антарктичного крижаного щита, ці шельфові льодовики відіграють вирішальну роль у контролі втрати льоду.

За словами керівника дослідження Клари Бургард, оскільки льодовики стримують відтік льоду з льодовикового щита в океан завдяки так званим опорам, вони являють собою захисну смугу навколо Антарктиди. Їх витончення і, в кінцевому підсумку, руйнування прискорює скидання льоду в океан.

59% шельфових льодовиків Антарктиди буде зруйновано

У новому дослідженні вчені провели моделювання, щоб зрозуміти, як 64 шельфові льодовики змінюватимуться залежно від кількості парникових викидів. Науковці розглянули кілька сценаріїв із низьким і високим рівнем викидів.

Результати засвідчили, що за сценарію з низьким рівнем викидів, коли глобальне потепління до 2300 року утримуватиметься нижче 2 °C, під загрозою опиниться тільки один із 64 шельфових льодовиків. Але в сценарії з високим рівнем викидів на людство чекає похмуре майбутнє: якщо глобальне потепління досягне 12 °C до 2300 року, 38 шельфових льодовиків — 59% від загальної кількості — можуть зникнути з лиця Землі. Це призведе до підвищення рівня моря на неймовірні 10 метрів.

Попри те, що 2300 рік здається чимось далеким, учені попереджають, що перші наслідки людство почне відчувати значно раніше. Період приблизно з 2085 по 2170 рік — це період із найвищою швидкістю танення шельфових льодовиків, які, ймовірно, стануть нежиттєздатними.

За словами авторів дослідження, попри всю драматичність результатів аналізу, вчені називають свою оцінку досить "консервативною". Автори роботи також не виключають, що фактичне потоншання, відступ або обвалення насправді може статися набагато раніше залежно від уразливості конкретного шельфового льодовика до інших процесів, наприклад%.

пошкодження;

рифтогенез;

гідророзрив пласта;

відкол.

Багато міст по всьому світу опиняться під водою Фото: Shutterstock

Рівень світового океану підвищиться на 10 метрів

Згідно з Інструментом оцінки прибережних ризиків Climate Central, якщо рівень моря підніметься на 10 метрів, цілі міста по всьому світу опиняться під водою.

Наприклад, у Великій Британії під товщею води опиняться жителі Портсмута, Саутенд-он-Сі, Галла, Мідлсбро, Блекпула, Брістоля і Кардіффа. Крім того, вчені прогнозують затоплення великих районів Лондона вздовж Темзи.

У Європі все узбережжя від Кале у Франції до Рінгккбінга в Данії опиниться під водою, а також Венеція, Монпельє, Севілья і Лісабон.

В Азії постраждає значна частина Бангладеш, а також такі міста, як Шанхай, Хошимін і Карачі. А в США постраждає все узбережжя Флориди, Луїзіани та Техасу.

