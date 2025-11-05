Более половины шельфовых ледников Антарктиды разрушатся: города по всему миру уйдут на дно

Новое исследование предупреждает, что города и поселки по всему миру могут оказаться под водой. Причиной станет разрушение большей части антарктических шельфовых ледников.

Годами ученые наблюдают за таянием ледников по всему миру, пытаясь спрогнозировать последствия утраты гигантских глыб льда для людей. В новом исследовании ученые из Парижского университета Сорбонна прогнозируют, что более половины шельфовых ледников Антарктиды могут быть разрушены уже к 2300 году – в результате уровень мирового океана необратимо повысится на невероятные 10 метров, пишет Daily Mail.

Шельфовые ледники Антарктиды уязвимы

Это может звучать как начало нового научно-фантастического блокбастера, однако ученые утверждают, что такой сценарий вполне может стать реальностью, если выбросы парниковых газов продолжат стремительно расти.

Результаты новой работы ученых показывают, что текущие решения по изменению путей парниковых выбросов могут существенно повлиять на вероятность долгосрочной потери большинства шельфовых ледников Антарктиды.

Дело в том, что жизнеспособность шельфовых ледников сильно зависит от количества парниковых выбросов. Например, в сценарии с низким уровнем выбросов лишь один шельфовый ледник разрушится, в сценарии с высоким уровнем выбросов речь идет об утрате 59% ледников.

Отметим, что в Антарктиде находится 15 крупных шельфовых ледников, а также множество более мелких. Как плавающие границы Антарктического ледяного щита, эти шельфовые ледники играют решающую роль в контроле потери льда.

По словам руководителя исследования Клары Бургард, поскольку ледники сдерживают отток льда из ледникового щита в океан благодаря так называемым опорам, они представляют собой защитную полосу вокруг Антарктиды. Их истончение и, в конечном итоге, разрушение ускоряет сброс льда в океан.

59% шельфовых ледников Антарктиды будут разрушены

В новом исследовании ученые провели моделирование, чтобы понять, как 64 шельфовых ледника будут меняться в зависимости от количества парниковых выбросов. Ученые рассмотрели несколько сценариев с низким и высоким уровнем выбросов.

Результаты показали, что при сценарии с низким уровнем выбросов, когда глобальное потепление к 2300 году будет удерживаться ниже 2 °C, под угрозой окажется только один из 64 шельфовых ледников. Но в сценарии с высоким уровнем выбросов человечество ждет мрачное будущее: если глобальное потепление достигнет 12 °C к 2300 году, 38 шельфовых ледников – 59% от общего количества – могут исчезнуть с лица Земли. Это приведет к повышению уровня моря на невероятные 10 метров.

Несмотря на то, что 2300 кажется чем-то далеким, ученые предупреждают, что первые последствия человечество начнет ощущать значительно раньше. Период примерно с 2085 по 2170 год — это период с самой высокой скоростью таяния шельфовых ледников, которые, вероятно, станут нежизнеспособными.

По словам авторов исследования, несмотря на всю драматичность результатов анализа, ученые называют свою оценку достаточно "консервативной". Авторы работы также не исключают, что фактическое истончение, отступление или обрушение на самом деле может произойти намного раньше в зависимости от уязвимости конкретного шельфового ледника к другим процессам, например%

повреждение;

рифтогенез;

гидроразрыв пласта;

откол.

Многие города по всему миру окажутся под водой Фото: Shutterstock

Уровень мирового океана повысится на 10 метров

Согласно Инструменту оценки прибрежных рисков Climate Central, если уровень моря поднимется на 10 метров, целые города по всему миру окажутся под водой.

Например, в Великобритании под толщей воды окажутся жители Портсмута, Саутенд-он-Си, Халла, Мидлсбро, Блэкпула, Бристоля и Кардиффа. Кроме того, ученые прогнозируют затопление обширных районов Лондона вдоль Темзы.

В Европе все побережье от Кале во Франции до Рингккбинга в Дании окажется под водой, а также Венеция, Монпелье, Севилья и Лиссабон.

В Азии пострадает значительная часть Бангладеш, а также такие города, как Шанхай, Хошимин и Карачи. А в США пострадает все побережье Флориды, Луизианы и Техаса.

