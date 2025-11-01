Заглянули под вечную мерзлоту: ученые узнали, как на самом деле выглядит Антарктида

Лед покрывает почти всю Антарктиду, скрывая большую часть ее территории под толстым замерзшим слоем. В последние годы технологический прогресс позволил ученым увидеть, что находится под этой ледяной поверхностью, и изучить истинную геологическую форму континента.

В 2013 году ученые из NASA и Британской антарктической службы создали подробную карту под названием Bedmap2. Она базировалась на огромной коллекции данных о высоте поверхности, толщине льда и форме коренной породы, собранных с помощью спутников, самолетов и измерений на месте, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Карта показала, что скрытый ландшафт Антарктиды далеко не ровный — он наполнен горами, долинами и глубокими впадинами. Одним из открытий стала территория под ледником Берда в Земле Виктории, которая находится на 2870 метров ниже уровня моря и является самой глубокой точкой на любой континентальной плите.

Відео дня

"Раньше мы имели региональный обзор топографии, но эта новая карта с гораздо более высоким разрешением показывает сам ландшафт — сложный рельеф гор, холмов и волнистых равнин, рассеченный долинами и глубокими ущельями", — сказал Питер Фретвелл из Британской антарктической службы, когда результаты были впервые представлены.

Для сбора этих данных исследователи использовали систему радаров, проникающих сквозь лед, известную как многоканальный когерентный радарный эхолот. Этот прибор измеряет толщину льда и показывает контуры земли под ним.

Понимание формы этого скрытого мира чрезвычайно важно, поскольку оно определяет, как распределяется лед и как он может таять в условиях постоянного повышения глобальной температуры и уровня моря.

Эксперт NASA по ледовым покровам Софи Новицки сравнила этот процесс с медом, растекающимся по тарелке — способ его движения зависит от поверхности под ним. Подобным образом форма Антарктики влияет на то, как лед течет и тает.

Проект Bedmap2 обнаружил, что Антарктида содержит примерно 27 миллионов кубических километров замороженной воды — этого достаточно, чтобы поднять уровень моря примерно на 58 метров, если все это растает. Хотя ученые не ожидают, что весь ледовый покров исчезнет в ближайшее время, таяние уже ускорилось до тревожного уровня.

Текущие данные показывают, что уровень океана поднимается примерно на 4 миллиметра в год из-за таяния льда в Антарктиде и Гренландии, что соответствует худшим прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) Организации Объединенных Наций.

Важно

Плохие новости о зомби-червяках: ученые поделились неутешительным прогнозом

Для повышения точности и понимания исследователи сейчас разрабатывают Bedmap3, еще более подробную версию, которая продолжит раскрывать тайны Антарктиды и поможет отслеживать изменения климата на планете.

Ранее Фокус писал почему дельфинов лучше не есть. Последствия могут стать летальными: потеря слуха, зрения, паралич и даже смерть.

Также мы рассказывали о новых подробностях вымирания неандертальцев. Ученые обнаружили, что определенные наследственные черты могли вызвать выкидыши во время гибридных беременностей.