Зазирнули під вічну мерзлоту: вчені дізналися, як насправді виглядає Антарктида

Лід покриває майже всю Антарктиду, приховуючи більшу частину її території під товстим замерзлим шаром. В останні роки технологічний прогрес дозволив вченим побачити, що знаходиться під цією крижаною поверхнею, і вивчити справжню геологічну форму континенту.

У 2013 році вчені з NASA та Британської антарктичної служби створили детальну карту під назвою Bedmap2. Вона базувалася на величезній колекції даних про висоту поверхні, товщину льоду та форму корінної породи, зібраних за допомогою супутників, літаків та вимірювань на місці, пише IFLScience.

Карта показала, що прихований ландшафт Антарктиди далеко не рівний — він наповнений горами, долинами та глибокими западинами. Одним з відкриттів стала територія під льодовиком Берда в Землі Вікторії, яка знаходиться на 2870 метрів нижче рівня моря і є найглибшою точкою на будь-якій континентальній плиті.

"Раніше ми мали регіональний огляд топографії, але ця нова карта з набагато вищою роздільною здатністю показує сам ландшафт — складний рельєф гір, пагорбів і хвилястих рівнин, розсічений долинами і глибокими ущелинами", — сказав Пітер Фретвелл з Британської антарктичної служби, коли результати були вперше представлені.

Для збору цих даних дослідники використовували систему радарів, що проникають крізь лід, відому як багатоканальний когерентний радарний ехолот. Цей прилад вимірює товщину льоду і показує контури землі під ним.

Розуміння форми цього прихованого світу є надзвичайно важливим, оскільки воно визначає, як розподіляється лід і як він може танути в умовах постійного підвищення глобальної температури та рівня моря.

Експерт NASA з льодових покривів Софі Новіцкі порівняла цей процес з медом, що розтікається по тарілці — спосіб його руху залежить від поверхні під ним. Подібним чином форма Антарктики впливає на те, як лід тече і тане.

Проект Bedmap2 виявив, що Антарктида містить приблизно 27 мільйонів кубічних кілометрів замороженої води — цього достатньо, щоб підняти рівень моря приблизно на 58 метрів, якщо все це розтане. Хоча вчені не очікують, що весь льодовий покрив зникне найближчим часом, танення вже прискорилося до тривожного рівня.

Поточні дані показують, що рівень океану піднімається приблизно на 4 міліметри на рік через танення льоду в Антарктиді та Гренландії, що відповідає найгіршим прогнозам Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату (МГЕЗК) Організації Об'єднаних Націй.

Для підвищення точності та розуміння дослідники зараз розробляють Bedmap3, ще більш детальну версію, яка продовжить розкривати таємниці Антарктиди та допоможе відстежувати зміни клімату на планеті.

