Погані новини про зомбі-черв'яків: вчені поділилися невтішним прогнозом

Нове дослідження змусило вчених хвилюватися через істоту з моторошною назвою — "пожирач кісток". Цей безокий і безротий морський вид, більш відомий як зомбі-черв'як, отримав свою моторошну назву не без підстав.

Однак, попри моторошну природу, вчені помітили щось ще більш тривожне: ці глибоководні черв'яки можуть зникнути, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники з Ocean Networks Canada та Університету Вікторії нещодавно виявили, що зомбі-черв'яки, які колись були поширені на тушах китів, що лежали на дні моря, не з'являлися в ході довгострокового моніторингового проєкту. "По суті, ми говоримо про потенційну втрату виду", — сказав Фабіо Де Лео, старший науковий співробітник Ocean Networks Canada і співкерівник дослідження.

Відео дня

Команда розмістила тушу горбатого кита в Барклі-Каньйоні, регіоні з низьким вмістом кисню біля узбережжя Британської Колумбії, і стежила за нею впродовж десяти років. На їхній подив, за цей період не утворилося жодної колонії зомбі-черв'яків.

Зомбі-черв'яки (рід Osedax) — одні з найдивніших істот у природі. Вони не мають рота, шлунка чи травного тракту, а замість цього покладаються на симбіотичні бактерії, які переробляють кістки китів, розчинені кислотними секретами. Хоча цей процес і виглядає моторошним, він є надзвичайно важливим для екосистеми глибокого моря.

Зариваючись у кістки, черв'яки створюють складні мікробіотопи, які приваблюють і підтримують інші морські організми. "Проробляючи отвори в кістці, вони збільшують її структурну складність, і ці інженери екосистеми підвищують біорізноманіття цих важливих глибоководних спільнот", — пояснила морський біолог Ешлі Марранзіно.

Отже, відсутність цих черв'яків викликає серйозні екологічні занепокоєння. Туші китів, виступають островами біорізноманіття на дні океану. Коли зомбі-черв'яки колонізують ці останки, вони допомагають поширювати личинок на великі відстані, підтримуючи зв'язок між видами.

"Цей зв'язок, ці острівні середовища існування, більше не будуть пов'язані між собою", — попередив Де Лео. "Тоді можна почати втрачати різноманітність видів Osedax у регіональних просторових масштабах". Вчені припускають, що цей спад може бути пов'язаний з розширенням зон з низьким вмістом кисню — відомим наслідком потепління океану.

За словами Крейга Сміта, почесного професора Гавайського університету, зростання цих збіднених киснем регіонів може означати "погані новини для цих дивовижних екосистем уздовж північно-східного краю Тихого океану".

Потенційна втрата зомбі-черв'яків є нагадуванням про те, наскільки крихкими можуть бути глибоководні екосистеми. У міру підвищення глобальної температури та зниження рівня кисню навіть найдрібніші організми відіграють надзвичайно важливу роль у підтримці балансу океану.

Важливо

Важить у 450 тисячів разів більше за Сонце: у сусідній галактиці ховається небезпечний об'єкт

Захист цих прихованих екосистем означає розуміння того, як зміна клімату порушує життя на всіх рівнях, від поверхні до морського дна.

Раніше Фокус писав про рідкісний артефакт, який виявили у Оксфорді. Вчені виявили камінь для читання, якому 700 років.

Також ми розповідали про незвичайне кельтське поховання, яке виявили у Англії. Вчені вважають, що поховану там особу принесли в жертву.