Таємниці середньовічних вчених: археологи виявили рідкісний артефакту у Оксфорді (фото)

Під час досліджень у Оксофрді археологи виявили надзвичайно добре збережений середньовічний камінь для читання. 700-річний артефакт знайшли під місцем, де будується нова університетська бібліотека.

Розкопки, що проводяться Оксфордською археологічною службою з 2024 року, виявили залишки трьох ранніх навчальних залів — Харт-холу, Блек-холу та Катт-холу — що датуються XIII століттям, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Серед численних артефактів, таких як застібки для книг, стилуси, торгові жетони та кістки тварин, найвизначнішою знахідкою став камінь для читання — рання збільшувальна лінза, виготовлена зі скла або гірського кришталю.

Бен Форд, старший менеджер проектів Oxford Archaeology, описав артефакт як "виняткову знахідку — не тільки тому, що він зберігся в такому хорошому стані, але й тому, що, на відміну від багатьох археологічних артефактів, його все ще можна використовувати за призначенням".

Відео дня

Камені для читання були одними з найперших оптичних інструментів, що використовувалися для збільшення рукописного тексту Фото: Hertford College via Facebook

Форд додав, що особливо символічним є те, що предмет виявили під час будівництва нової бібліотеки, назвавши це "продовженням середньовічних і сучасних традицій навчання".

Камені для читання були одними з найперших оптичних інструментів, що використовувалися для збільшення рукописного тексту, допомагаючи вченим читати ілюстровані рукописи при світлі свічок. До винаходу окулярів такі лінзи були незамінними для ченців, переписувачів і студентів, які проводили довгі години, копіюючи релігійні та філософські твори.

Знахідка в Оксфорді, яка досі повністю функціональна, є наочним свідченням інтелектуальних практик, що сформували середньовічну освіту та ранній розвиток технологій грамотності.

Розкопки також розкрили повсякденне життя ранньої академічної спільноти Оксфорда Фото: Hertford College via Facebook

Як пояснила історик доктор Елеонора Маркем "Камінь для читання безпосередньо пов'язує нас з розумом і руками середньовічних вчених. Він символізує перехід від усного навчання до вивчення текстів — трансформацію, яка визначила сучасну науку".

Розкопки також розкрили повсякденне життя ранньої академічної спільноти Оксфорда. У сміттєвих ямах вчені знайшли кістки тварин, мушлі устриць і рештки риби, привезені з лондонської Темзи, що знаходиться за понад 80 кілометрів.

Це свідчить про те, що торгівельні мережі пов'язували середньовічний університет зі столицею. Серед інших знахідок були монети, пряжки, гребінці та дерев'яні кулі для боулінгу, що вказує на жваве соціальне життя студентів і викладачів.

Важливо

Секрети цивілізації води та каменю: археологи розкопали підземну споруду у Ємені (фото)

Представники університету планують виставити камінь для читання та інші знахідки на майбутній публічній виставці, присвяченій довгій історії науки в цьому закладі. Поки над середньовічними руїнами зводиться нова бібліотека, Оксфорд продовжує відображати свою вічну спадщину — місце, де багатовікові традиції навчання зустрічаються з інтелектуальною допитливістю сьогодення.

Раніше Фокус писав про курйозне відкриття у Туреччині. Археологи виявили, що фундамент одного з будинків в невеликому селі Яришлі складається з римських артефатів.

Також ми розповідали про нові відкриття на півночі Іраку. Вчені знайшли старовинну споруду, яка вказує на впливовість древнього міста-держави Урук.