Побудували будинок з римської пам'ятки: неочікуване відкриття у Туреччині (фото)

У селі Яришлі, Туреччина, археологи виявили десять стародавніх каменів, на кожному з яких були викарбувані фрагменти латинського тексту. Написи ідентифікували як частини указу, написаного за часів римського імператора Каракали майже 1800 років тому.

Дослідники з музею Бурдура встановили, що камені з написами були повторно використані в 1950-х роках під час будівництва сільського будинку. Їх транспортували з Такіни — це була звичайна практика до того, як було визнано археологічне значення цієї місцевості, пише Arkeonews.

У 1970 році археологи, які досліджували фундамент будинку, виявили, що десять із цих каменів містять офіційний імперський напис. На думку експертів, текст являє собою фрагменти указу або листа, виданого імператором Каракаллою, який правив з 198 по 217 рік н. е.

Археологи, які досліджували фундамент будинку, виявили, що десять із цих каменів містять офіційний імперський напис Фото: IHA

Місцевий житель Ферхат Агіл, чия родина колись володіла цим будинком, згадує: "Нам сказали, що ці камені походять з римського періоду. Пізніше музей підтвердив, що це лист, написаний самим Каракаллою". З того часу музей Бурдура зареєстрував камені як об'єкт культурної спадщини, що підлягає охороні.

Стародавнє місто Такіна, розташоване поблизу озера Салда, було жвавим поселенням в елліністичний і римський періоди. Воно було важливим центром регіону Пісідія, з громадськими будівлями, храмами та монументальними написами.

Музей Бурдура зареєстрував камені як об'єкт культурної спадщини, що підлягає охороні Фото: IHA

Археологи вважають, що камені з написами колись були частиною громадського пам'ятника або указу, виставленого в громадській зоні міста. У римські часи такі написи використовувалися для повідомлення імператорських наказів, вшанування місцевих чиновників або увічнення юридичних декретів, виконуючи як політичні, так і адміністративні функції в провінціях.

Каракалла, уроджений Марк Аврелій Север Антонін, правив Римською імперією в бурхливу епоху, позначену як реформами, так і насильством. Його найтривалішим спадком є Едикт Каракали (Constitutio Antoniniana), який надав римське громадянство майже всім вільним жителям імперії, змінивши її соціальну структуру.

Попри його репутацію жорстокої людини, такі знахідки, як лист Яришлі, демонструють адміністративний і бюрократичний вплив його уряду, даючи уявлення про те, як імперські рішення поширювалися на віддалені регіони, такі як Пісідія.

Написи були видні перехожим, але мало хто усвідомлював їх значення Фото: IHA

Впродовж десятиліть будинок в Яришлі був мовчазним свідком історії. Написи були видні перехожим, але мало хто усвідомлював їх значення. "Спочатку ніхто не думав, що це щось особливе — просто старі камені", — пояснив Агіл.

Археологи сподіваються, що розкопки в Такіні виявлять більше написів, пов'язаних з адміністрацією Каракали, що поглибить наше розуміння римського управління в Анатолії.

Це відкриття демонструє, як сліди римського світу все ще можуть з'являтися в звичайних місцях. Просте сільське житло випадково зберегло слова імператора — рідкісний зв'язок між сучасним ландшафтом Туреччини та відгомонами її давнього минулого.

