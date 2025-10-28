Найстаріша монета Саксонії: пошуковець знайшов золотий чвертьстатер віком 2200 років (фото)

Нещодавно сертифікований пошуковець виявив на полі поблизу Лейпцига-Гундорфа, Німеччина, найстарішу монету Саксонії — кельтський золотий чвертьстатер віком 2200 років.

Монета, викарбувана приблизно в III столітті до н. е., майже повністю складається з чистого золота і представляє номінал, відомий як чверть статера, який колись використовувався серед кельтських племен у Центральній Європі, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На її лицьовій стороні зображено стилізовану голову тварини, ймовірно оленя, а на звороті торк, традиційну прикрасу на шию, разом із зіркою та кулею.

За словами доктора Регіни Смольнік, державного археолога Саксонії, такі монети надзвичайно рідкісні на схід від традиційних кельтських регіонів.

Відео дня

Монета, викарбувана приблизно в III столітті до н. е., майже повністю складається з чистого золота Фото: Robert Michael / dpa

Вона пояснила, що, хоча Саксонія знаходилася за межами основних кельтських поселень, ця монета свідчить про ранні торговельні зв'язки між місцевою елітою та кельтськими торговцями, слугуючи скоріше символом статусу, ніж повсякденною валютою.

Даніель Фест, пошуковець, який знайшов монету, описав цей момент як незабутній і негайно передав її владі. Його відповідальні дії були високо оцінені Державним управлінням археології як приклад успішної співпраці між громадянами та вченими.

Під час офіційної презентації міністр культури і туризму Саксонії Барбара Клепш наголосила на важливості знахідки, зазначивши, що вона відображає культурну спадкоємність держави та цінність громадянської участі в збереженні культурної спадщини.

Як повідомили представники Управління, прозоре повідомлення про такі знахідки є необхідним для підтримання довіри між пошуковцями та археологами, що забезпечує захист історичних артефактів.

Монета належить до класу кельтських золотих монет, відомих як "райдужні чаші", назва яких натхненна старовинним народним повір'ям, що скарби можна знайти там, де веселка торкається землі. До цієї знахідки найстарішою у Саксонії була срібна монета, датована початком I століття до н. е.

Золотий чвертьстатер з Гундорфа розширює нумізматичний рекорд регіону майже на століття, надаючи переконливі докази торгівельних взаємовідносин між Саксонією та кельтськими територіями в залізній добі.

Важливо

Археологи знайшли поховання аварського воїна: рідкісне відкриття в Угорщині (фото)

Монета, яка була законсервована та задокументована, буде виставлена в Дрездені, символізуючи як наукове досягнення, так і співпрацю між громадськістю та археологічними органами влади.

Раніше Фокус писав про 150 поверхів під міським звалищем. У Туреччині дослідники зробили неочікуване відкриття.

А також ми розповідали про незвичайний середньовічний артефакт, який виявили у Туреччині. Під час розкопок у монастирі Хіммельпфорте археологи знайшли стилус зі срібним наконечником.