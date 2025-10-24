Такі нечасто знаходять: археологи виявили середньовічний стилус у Німеччині

Під час розкопок на території стародавнього монастиря в німецьких горах Гарц археологи виявили середньовічний стилус зі срібним наконечником. Ця знахідка проливає світло на повсякденне життя ченців, які жили у монастирі Хіммельпфорте.

Дослідники з Державного управління з охорони пам'яток та археології Саксонії-Ангальт (LDA) виявили стилус у монастирі Хіммельпфорте, також відомому як "Небесні ворота", пише Heritage Daily.

Заснована в 1253 році лордами Хартесроде, августинська обитель стояла між Хассероде і Дарлінгероде, поки її не зруйнували під час Селянської війни 1525 року. З 2022 року команда LDA проводить систематичні розкопки, виявляючи численні артефакти, пов'язані з монастирською освітою і ремеслами, зокрема цей стилус з міді і срібла довжиною 11,1 сантиметра.

Стилус знайшли у шарі сміття поблизу східної частини монастиря. Аналіз показав, що його стрижень був виготовлений із мідного сплаву, а срібний наконечник був заточений і зношений від частого використання. Срібло містило приблизно п'ять відсотків міді — більше, ніж у сучасному сріблі — а мікроскопічні бульбашки повітря свідчили про те, що кінчик був нанесений у розплавленому вигляді.

Такі письмові прилади колись використовувалися для малювання і письма на спеціально підготовленому пергаменті або папері, задовго до того, як графітні олівці стали поширеними. Художники, такі як Альбрехт Дюрер, Рогір ван дер Вейден і Рембрандт, пізніше застосовували ту саму техніку для детальних, постійних ескізів.

Використання такого стилусу вимагало спеціально підготовленої поверхні, покритої дрібним абразивом, зазвичай кістковим попелом, змішаним з водою, а потім відполірованим до гладкості. Сліди, які він залишав, були тонкі і сірі, з часом темніли і були неможливі для стирання, що робило його ідеальним для точних рукописів та ілюстрацій.

Монастирські переписувачі цінували ці інструменти за їх чіткість, довговічність і стійкість до розмазування — якості, які сприяли збереженню середньовічної науки й мистецтва.

Разом з іншими артефактами, такими як книжкові приналежності, простіші стилуси та два збережені томи з бібліотеки монастиря, нещодавно знайдений артефакт демонструє роль Хіммельпфорте як центру навчання та грамотності до його руйнування в XVI столітті.

Ця знахідка зараз представлена у Державному музеї доісторичної епохи в Галле, де вона допомагає проілюструвати, як монастирські спільноти колись формували інтелектуальну спадщину Європи.

