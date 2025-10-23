Дізналися ім'я правительки мая: археологи розшифрували древні ієрогліфи

Археологи підтвердили особу жінки-правительки, яка керувала стародавнім містом мая Коба в VI столітті н. е. Це відкриття, засноване на нещодавно розшифрованих ієрогліфічних написах, дає нове уявлення про політичні та релігійні структури одного з найважливіших міст півострова Юкатан.

Дослідники з Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH) виявили написи, які були викарбувані на пам'ятнику, відомому як "Наріжний камінь". Цей артефакт знайшли в 2024 році поблизу водойми в групі Нохоч-Муль — районі, де височіє найвища піраміда Коби, пише Heritage Daily.

Аналіз, проведений під керівництвом Девіда Стюарта з Техаського університету в Остіні та Октавіо Еспарза Ольгіна з Національного автономного університету Мексики (UNAM), дозволив ідентифікувати фігуру як Ікс Чак Чін, підтвердивши, що вона є правителькою, про яку раніше згадувалося на інших пам'ятниках цього місця.

Розшифрований текст містить послідовність дат і згадок про ритуали, які документують ключові події в династичній історії Коби. Одне з найвизначніших написів відповідає даті 9.6.15.6.9 за довгим літочисленням (12 травня 569 року н. е.), що стосується створення політичної посади під назвою "калумте" в місці під назвою Кевіцнал, або "місце оленячої гори".

Пам'ятник ставить Ікс Чак Чін у центр цієї події, встановлюючи її як головного політичного лідера. Додаткові написи на панелі 7 і стелах 26 і 30 пов'язують її з архітектурними спорудами, такими як майданчик для гри в м'яч групи D, і позначають завершення циклу катун 8 грудня 573 року н. е. Варіанти її імені, включаючи Ікс Чак Чін Йопаат, та згадки про божество Кавііл підкреслюють її високий статус у королівській династії Коби.

Експерти відзначають, що в тексті також згадується її зв'язок з місцевими богами-захисниками, зокрема з Болоном Цакабом Аджавом, або "Володарем незліченних поколінь", який був пов'язаний з міфологічним походженням Коби.

За словами Еспарза Ольгіна, написи містять згадки про змію віц, істоту, пов'язану з водою і священною землею. Її зв'язок з сусідньою агуадою — природним водосховищем — ілюструє духовне та екологічне значення цього ландшафту для правителів Коби.

Це відкриття поглиблює розуміння політичної влади жінок у світі мая та проливає світло на те, як правителі Коби поєднували своє правління з божественною символікою та природним середовищем. Воно також демонструє роль міста як головного церемоніального центру.

