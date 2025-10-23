Ховалися від археологів під водою: турецькі дослідники знайшли 12 000-річні різьблення (фото)

Поблизу греблі Ататюрка у провінції Адіяман, Туреччина, археологи виявили наскельні малюнки, яким 12 000 років. Ця пам'ятка, що зображає сцену полювання, дає рідкісну можливість побачити ранні прояви художньої творчості задовго до появи сільського господарства.

Вперше ці зображення виявили вісім років тому місцеві рибалки після того, як через посуху рівень води в дамбі знизився. Цьогорічна тривала посуха спонукала експертів знову відвідати це місце в надії, що рельєфи знову з'являться на поверхні, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Однак наскальні малюнки залишаються приблизно на метр нижче рівня води. Команда з управління музею Адіямана на чолі з директором Мехметом Алканом провела детальний підводний огляд за допомогою водолазного та фотографічного обладнання. Алкан пояснив, що різьблення зараз вкриті мушлями мідій, але залишаються добре збереженими.

Відео дня

Вчений додав, що команда планує очистити місце і створити репліку для експонування в музеї Адіямана. Заступник директора музею Мустафа Челік зазначив, що різьблення зазвичай недоступні, коли рівень води піднімається, тому огляд цього сезону є рідкісною нагодою.

Команда планує очистити місце і створити репліку для експонування в музеї Адіямана Фото: IHA

Рельєфи, довжиною майже вісім метрів, зображують людські фігури поряд з гірськими козлами, кіньми, вовками, лисицями та лелеками. Експерти вважають, що такі зображення дають цінне уявлення про ранню людську творчість і соціальну поведінку.

Подібні знахідки на сусідніх об'єктах, таких як Гебеклі-Тепе і Карахан-Тепе, підтверджують думку, що південний схід Туреччини був центром ранньої символічної культури та духовного самовираження.

Збереження цих пам'яток стає все більш важливим через екологічні проблеми, спричинені коливанням рівня води в дамбі Ататюрка. З моменту свого завершення в 1990 році дамба змінила ландшафт і затопила багато археологічних пам'яток. Фахівці наголошують на важливості 3D-сканування, високороздільної візуалізації та цифрового збереження для захисту затоплених об'єктів культурної спадщини.

Планується очистити різьблення, задокументувати їх у цифровому форматі та виготовити репліки, що дозволить громадськості оцінити ці доісторичні твори мистецтва, не ставлячи під загрозу оригінали.

Важливо

Знахідці 1500 років: археологи оголосили про нове відкриття у цитаделі Урфа

Ці знахідки демонструють археологічне багатство Туреччини та вказують на крихке співіснування сучасного світу та стародавньої історії.

Раніше Фокус писав про нові відкриття у стародавньому римському форті Бременіум, Англія. Його побудували близько 80 року н. е. для захисту ключової ділянки Дере-стріт — головної військової дороги.

Також ми розповідали про древню фігурку тигра, яку виявили на півночі Ірану. Знахідці 5000 років і це найдавніше відоме художнє зображення тигра.