Найдавніша серед усіх знайдених: археологи знайшли 5000-річну фігурку тигра на півночі Ірану (фото)
В Ярім-Тепе на півночі Ірану археологи виявили, можливо, найдавніше відоме художнє зображення тигра — керамічну фігурку віком 5000 років. Цей предмет демонструє те, як стародавні громади регіону сприймали цього грізного хижака і відображали його присутність у ранньому мистецтві.
Дослідження, проведене Генрі П. Колберном з Брин-Моур-Коледжу, зосереджено на невеликій червоно-коричневій фігурці, розфарбованій темними смугами, пише Arkeonews.
Артефакт виявили у 1960 році під час розкопок в Ярім-Тепе, поблизу сучасного Гонбад-е-Кавуса в іранській провінції Голестан — історичній території проживання нині вимерлого каспійського тигра (Panthera tigris virgata).
Фігурка, яку пізніше, у 1963 році, додали до колекції Музею мистецтв Метрополітен, має довжину близько восьми сантиметрів. Хоча збереглися лише груди, шия і частина голови, за словами Колберна, чіткі намальовані смуги дозволяють однозначно ідентифікувати тварину як тигра.
Колберн датував фігурку між 3500 і 3100 роками до н. е., віднісши її до пізнього халколіту. Якщо це датування правильне, фігурка з Ярім-Тепе майже на три тисячі років передує всім іншим відомим зображенням тигрів в іранському мистецтві.
Раніше вважалося, що зображення тигрів з'явилися лише за часів Сасанідської імперії (III–VII століття н. е.), коли королівські полювання та символи влади з тиграми стали поширеними в металообробці та придворному мистецтві.
Колберн припускає, що фігурка могла мати культурне або символічне значення в громаді, яка її створила. Хоча її точна функція невідома, вчений припускає, що артефакт був маркером місцевої ідентичності або духовних вірувань.
Ця знахідка також додає екологічного контексту: стародавні гірські ліси, розташовані між горами Альборз і Каспійським морем, були багаті на диких тварин, таких як благородний олень, дикий кабан і тигр — види, які виживали там до початку XX століття. Реалістичне зображення свідчить про те, що його автор, ймовірно, спостерігав за твариною на власні очі, а не покладався на чужі розповіді або художні традиції інших регіонів.
Порівнянні халколітичні пам'ятки, такі як Шах-Тепе, Туренг-Тепе і Тепе-Хіссар, дали подібну кераміку, але без порівнянних зображень тварин, що робить знахідку в Ярім-Тепе унікальною в доісторичній історії Ірану. Окрім археологічної цінності, фігурка дає підказки про те, як тигр згодом став частиною перської культури як символ сили та героїзму.
Цей мотив зберігається в літературі, наприклад у "Шахнаме" Фердоусі, де легендарний герой Рустам описаний у плащі з тигрової шкіри, який називається бабр-е баян. Колберн вважає, що знахідка в Ярім-Тепе може бути ранньою формою цього давнього культурного асоціативного зв'язку.Важливо
Це дослідження переосмислює розуміння вченими походження символіки тигра в іранському мистецтві. Замість того щоб бути запозиченою з Центральної Азії або долини Інду, така символіка могла виникнути з місцевих традицій, що кореняться в стародавній Гірканії.
