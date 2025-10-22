Найдавніша серед усіх знайдених: археологи знайшли 5000-річну фігурку тигра на півночі Ірану (фото)

В Ярім-Тепе на півночі Ірану археологи виявили, можливо, найдавніше відоме художнє зображення тигра — керамічну фігурку віком 5000 років. Цей предмет демонструє те, як стародавні громади регіону сприймали цього грізного хижака і відображали його присутність у ранньому мистецтві.

Дослідження, проведене Генрі П. Колберном з Брин-Моур-Коледжу, зосереджено на невеликій червоно-коричневій фігурці, розфарбованій темними смугами, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Артефакт виявили у 1960 році під час розкопок в Ярім-Тепе, поблизу сучасного Гонбад-е-Кавуса в іранській провінції Голестан — історичній території проживання нині вимерлого каспійського тигра (Panthera tigris virgata).

Фігурка, яку пізніше, у 1963 році, додали до колекції Музею мистецтв Метрополітен, має довжину близько восьми сантиметрів. Хоча збереглися лише груди, шия і частина голови, за словами Колберна, чіткі намальовані смуги дозволяють однозначно ідентифікувати тварину як тигра.

Відео дня

Колберн датував фігурку між 3500 і 3100 роками до н. е., віднісши її до пізнього халколіту. Якщо це датування правильне, фігурка з Ярім-Тепе майже на три тисячі років передує всім іншим відомим зображенням тигрів в іранському мистецтві.

Раніше вважалося, що зображення тигрів з'явилися лише за часів Сасанідської імперії (III–VII століття н. е.), коли королівські полювання та символи влади з тиграми стали поширеними в металообробці та придворному мистецтві.

Колберн припускає, що фігурка могла мати культурне або символічне значення в громаді, яка її створила. Хоча її точна функція невідома, вчений припускає, що артефакт був маркером місцевої ідентичності або духовних вірувань.

еалістичне зображення свідчить про те, що його автор, ймовірно, спостерігав за твариною на власні очі, а не покладався на чужі розповіді або художні традиції інших регіонів Фото: Public Domain

Ця знахідка також додає екологічного контексту: стародавні гірські ліси, розташовані між горами Альборз і Каспійським морем, були багаті на диких тварин, таких як благородний олень, дикий кабан і тигр — види, які виживали там до початку XX століття. Реалістичне зображення свідчить про те, що його автор, ймовірно, спостерігав за твариною на власні очі, а не покладався на чужі розповіді або художні традиції інших регіонів.

Порівнянні халколітичні пам'ятки, такі як Шах-Тепе, Туренг-Тепе і Тепе-Хіссар, дали подібну кераміку, але без порівнянних зображень тварин, що робить знахідку в Ярім-Тепе унікальною в доісторичній історії Ірану. Окрім археологічної цінності, фігурка дає підказки про те, як тигр згодом став частиною перської культури як символ сили та героїзму.

Цей мотив зберігається в літературі, наприклад у "Шахнаме" Фердоусі, де легендарний герой Рустам описаний у плащі з тигрової шкіри, який називається бабр-е баян. Колберн вважає, що знахідка в Ярім-Тепе може бути ранньою формою цього давнього культурного асоціативного зв'язку.

Важливо

Рідкісний момент: археологи знайшли древнє поховання воєначальника у Південній Кореї (фото)

Це дослідження переосмислює розуміння вченими походження символіки тигра в іранському мистецтві. Замість того щоб бути запозиченою з Центральної Азії або долини Інду, така символіка могла виникнути з місцевих традицій, що кореняться в стародавній Гірканії.

Раніше Фокус писав про нещодавнє відкриття у Норвегії. Вчені виявили останки 46 видів тварин, які жили у Льодовиковий період.

Також ми розповідали про незвичні знахідки на сході Китаю. Археологи знайшли тисячі стародавніх людських кісток, деякі з яких перероблені на чаші з черепів і маскоподібні предмети.