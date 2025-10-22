Рідкісний момент: археологи знайшли древнє поховання воєначальника у Південній Кореї (фото)

Археологи з Південної Кореї оголосили про знахідку, яка проливає світло на військову та культурну досконалість стародавнього королівства Сілла. Під стародавнім курганом у Кьонджу експерти виявили останки воєначальника, повністю одягненого в обладунки, а також його коня.

Розкопки, проведені Корейською службою охорони культурної спадщини (KHS) у співпраці з міською владою Кьонджу, виявили дерев'яну гробницю, що датується IV або V століттям н. е. Всередині лежав скелет тридцятилітнього чоловіка, оточений обладунками, зброєю, кінним спорядженням і уламками позолоченої бронзової корони, пише Arkeonews.

Керівник KHS Хе Мін описав знахідку як "рідкісний момент, що демонструє громадськості повний комплект обладунків командира Сілли для людини і коня". Дослідники також знайшли останки другої особи, яка, як вважається, була слугою або підданим, похованим в рамках церемоніального жертвопринесення — практики, що відображає ієрархічний і ритуальний характер раннього суспільства Сілли.

Всередині лежав скелет чоловіка віком близько тридцяти років, оточений обладунками, зброєю, кінним спорядженням і уламками позолоченої бронзової корони Фото: Yonhap

Експерти з Інституту досліджень культурної спадщини Сілли відзначили виняткову збереженість обладунків та унікальність матеріалів, з яких вони виготовлені. Деякі частини були виготовлені зі шкіри, а не з заліза, що свідчить про те, що майстри Сілли прагнули досягти балансу між захистом і мобільністю, можливо, адаптуючись до змін у стратегії ведення бойових дій.

Обладунки для коня, які рідко зустрічаються в такому стані, вказують на важливість кавалерії. Дослідник Лі Мін-Хюнг зазначив, що ці знахідки свідчать не тільки про могутність армії Сілли, але й про її символічну роль у утвердженні королівської влади.

Не менш примітними були фрагменти позолоченої бронзової корони, виявлені в гробниці. За словами Кім Хун-Сука з Національного інституту культурної спадщини Кьонджу, дизайн корони має спільні риси з мистецтвом Когурьо, одного з інших великих ранніх королівств Кореї. Ця схожість свідчить про культурну взаємодію та обмін між Сіллою та її сусідами, що поглиблює сучасне розуміння взаємопов'язаної історії регіону.

Дизайн корони має спільні риси з мистецтвом Когурьо, одного з інших великих ранніх королівств Кореї Фото:

Королівство Сілла, яке процвітало з 57 р. до н. е. до 935 р. н. е., було одним із трьох королівств Кореї і зрештою об'єднало більшу частину півострова. Його столиця, Кьонджу, стала центром мистецтва, релігії та інновацій — її часто називають "музеєм без стін" через численні гробниці та храми.

Нещодавно виявлене місце підтверджує статус Кьонджу як важливого зв'язку з давнім минулим Кореї та надає цінну інформацію про те, як лідерство, віра та майстерність вплинули на розвиток нації.

Збігаючись із майбутнім самітом АТЕС 2025 року в Кьонджу, Служба культурної спадщини Кореї відкриє місце розкопок для відвідувачів з 27 жовтня по 1 листопада.

Відвідувачі зможуть побачити обладунки командира, спорядження для коня та інші артефакти — це безпрецедентна можливість познайомитися з однією з найдавніших військових еліт Кореї. Хе Мін зазначив, що демонстрація цих реліквій — "це не просто виставка артефактів, це розповідь про ідентичність, майстерність і витривалість".

