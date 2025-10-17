У древній виноробні знайшли короля звірів: незвичайний артефакт зберігав секрет (фото)

Під час розкопок у Батонеї археологи виявили вирізьблений кам'яний жолоб у формі голови лева. Вчені натрапили на артефакт під час дослідження пізньоантичної майстерні з виробництва оливкової олії та вина.

Розкопки, які проводилися під керівництвом професора доктора Шенгюля Айдингуна з університету Коджаелі в межах проєкту "Спадщина для майбутнього", виявили великий виробничий комплекс, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Місце розкопок включає преси, басейни, складські приміщення та фрагменти амфор і скляного посуду, що свідчить про процвітання центру торгівлі та сільськогосподарської переробки вздовж фракійського узбережжя Мармурового моря.

Фото: DHA

Наявність жолоба у вигляді голови лева, який колись направляв рідину в басейн для бродіння, демонструє поєднання практичності та символізму в цій споруді.

Відео дня

Мотив лева має глибоке історичне коріння в стародавньому середземноморському світі. Подібні жолоби знаходили в Помпеях та грецьких храмах. Однак знахідка в Батонеї виділяється тим, що вона була розміщена в виробничому приміщенні, а не виконувала декоративну або дренажну функцію.

У класичній культурі леви символізували силу, божественну прихильність і життєву силу — якості, які, можливо, асоціювалися з достатком і оновленням у виробництві вина та олії на цій майстерні.

Археологи також виявили фрагменти амфор з написами, скляні чашки, що використовувалися для дегустації, та кістки тварин, що може вказувати на ритуальні жертвоприношення, пов'язані з промисловою діяльністю.

Розташована приблизно за 20 кілометрів на захід від центру Стамбула, Батонея виявила сліди безперервного проживання від елліністичного до візантійського періодів. Попередні розкопки виявили гавані, мозаїчні підлоги, маяк і водні канали, що вказує на важливість цього прибережного поселення.

Хоча деякі звіти вказують на можливі зв'язки з вікінгами або варягами на основі бурштинових артефактів, дослідники зазначають, що ці інтерпретації все ще вивчаються. Структурні докази стародавніх землетрусів також вказують на довгу історію сейсмічної активності в цьому регіоні.

Це відкриття демонструє, що виробничі центри пізньої античності в прибережній Фракії були не тільки промисловими, але й наповненими культурним і символічним значенням. Поєднання вишуканої скульптури з утилітарною архітектурою відображає світогляд, в якому майстерність, духовність і торгівля були взаємопов'язані.

Важливо

Їх намагалися знищити: у Туреччині виявили написи мертвою мовою (фото)

У міру продовження майбутніх розкопок археологи сподіваються виявити більше артефактів, які розширять наше розуміння того, яке значення відігравала Батонея у економічному та ритуальному ландшафті ранньовізантійського світу.

Раніше Фокус писав про нетипову споруду, яку виявили під час розкопок королівського палацу в Південній Кореї.

Також ми розповідали про одне з найважливіших відкриттів. Дослідники знайшли останки семи римських воїнів і пояснили, чому вони такі важливі.