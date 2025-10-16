Уперше в історії Південної Кореї: у королівському палаці знайшли нетипову споруду (фото)

Археологи виявили першу відому споруду для зберігання льоду епохи Пекче у фортеці Бусосансон. Ця знахідка проливає світло на королівський спосіб життя та технологічні інновації одного з найвпливовіших королівств Кореї, яке існувало приблизно 1400 років тому.

Related video

Дослідники з Національного інституту культурної спадщини (NRICH) оголосили про відкриття після 17-ї серії розкопок у фортеці Бусосансон у місті Буйо, провінція Південний Чхунчхон, яка колись була королівською фортецею королівства Пекче в період Сабі (538–660 рр. н. е.), пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Команда виявила підземну камеру розміром 7 на 8 метрів, відому як "бінго", що означає "льодовий склад". Висічена безпосередньо в скельній породі, споруда має U-подібну форму всередині та потовщену південну стіну, що свідчить про навмисне проєктування для ізоляції та контролю температури.

Фото: National Research Institute of Cultural Heritage, Buyeo

У її основі знаходиться кругла дренажна яма для управління талою водою. За даними NRICH, "льодосховище було спеціалізованим об'єктом для довгострокового зберігання — простором, який міг бути побудований і експлуатуватися тільки королівською владою".

Цей об'єкт є першим підтвердженим прикладом льодосховища періоду Пекче, що стало важливою віхою в корейській археології. Такі споруди колись постачали охолоджену воду і зберігали продукти харчування для королівського двору, символізуючи як привілеї, так і передове управління ресурсами.

Фото: National Research Institute of Cultural Heritage, Buyeo

Подібні системи були відомі в Китаї за часів династії Тан, що свідчить про технологічний обмін або паралельний розвиток у Східній Азії.

Усередині камери археологи також знайшли ритуальну жертву, поховану під підлогою — джиджингу, або артефакт для заспокоєння духів землі перед будівництвом. Жертва включала невелику банку з п'ятьма стародавніми китайськими монетами ушу, які, як вважається, символізували процвітання та захист.

Ці церемоніальні предмети відображали змішані духовні практики Пекче, що поєднували місцевий анімізм з китайськими та буддійськими впливами, щоб забезпечити божественну прихильність до великих проєктів.

Фортеця Бусосансон має велике історичне значення. Розташована на горі Бусосан над містом Буйо, вона служила королівською резиденцією та оборонною фортецею протягом останнього століття існування Пекче. З цієї вигідної позиції правителі контролювали басейн річки Кум, ключову торговельну артерію, що з'єднувала внутрішні райони Кореї з Жовтим морем.

Археологічні знахідки, включаючи кам'яні тераси та основи стовпів, узгоджуються із записами з "Самгук Сагі" (Хроніки трьох королівств), підтверджуючи статус цього місця як королівського притулку та адміністративного центру. Пізніше фортеця стала свідком падіння Пекче в 660 році н. е., коли союзні війська Сілли і Тан захопили її, поклавши кінець 700-річному правлінню королівства.

Відкриття цієї камери для зберігання льоду розширює сучасне уявлення про технологічну досконалість Баекдже. Воно демонструє, що досягнення королівства виходили за межі мистецтва і архітектури і включали контроль навколишнього середовища та логістику ресурсів.

Зберігання льоду в теплому кліматі вимагало ретельного планування і, ймовірно, передбачало мережу чиновників, які керували його збором і розподілом — свідчення організованої королівської адміністрації.

Майбутні плани розкопок включають дослідження західного сектора фортеці, зокрема "гунчанджі", колишньої військової складської зони періоду Чосон. Дослідники сподіваються, що ці райони можуть розкрити додаткові об'єкти, пов'язані з комплексом королівського палацу.

Засноване в 18 році до н. е., Пекче було одним із трьох королівств Кореї, поряд з Когурьо та Сілла. Воно процвітало як морський та культурний міст між Кореєю, Китаєм та Японією, поширюючи буддизм, мистецтво та архітектурні стилі по всій Східній Азії.

Важливо

Переписують історію Ізраїлю: археологи знайшли затонулі торгові кораблі залізної доби (фото)

Нещодавно виявлена крижана камера в фортеці Бусосансон є фізичним свідченням цієї спадщини — пам'ятником майстерності Пекче в ритуальних і технологічних питаннях, збереженим під шаром ґрунту протягом століть.

Раніше Фокус писав про виявлені в Туреччині написи мертвою мовою. Дослідники вважають, що знайдені артефакти намагалися знищити.

А також ми розповідали про найдовший безперервний слід динозаврів у Європі. Він простягається на 220 метрів.