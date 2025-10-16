Впервые в истории Южной Кореи: в королевском дворце нашли нетипичное сооружение (фото)

Археологи обнаружили первое известное сооружение для хранения льда эпохи Пэкче в крепости Бусосансон. Эта находка проливает свет на королевский образ жизни и технологические инновации одного из самых влиятельных королевств Кореи, которое существовало примерно 1400 лет назад.

Исследователи из Национального института культурного наследия (NRICH) объявили об открытии после 17-й серии раскопок в крепости Бусосансон в городе Буйо, провинция Южный Чхунчхон, которая когда-то была королевской крепостью королевства Пэкче в период Саби (538-660 гг. н. э.), пишет Arkeonews.

Команда обнаружила подземную камеру размером 7 на 8 метров, известную как "бинго", что означает "ледовый склад". Высеченное непосредственно в скальной породе, сооружение имеет U-образную форму внутри и утолщенную южную стену, что свидетельствует о преднамеренном проектировании для изоляции и контроля температуры.

Фото: National Research Institute of Cultural Heritage, Buyeo

В его основании находится круглая дренажная яма для управления талой водой. По данным NRICH, "ледохранилище было специализированным объектом для долгосрочного хранения — пространством, которое могло быть построено и эксплуатироваться только королевскими властями".

Этот объект является первым подтвержденным примером ледохранилища периода Пэкче, что стало важной вехой в корейской археологии. Такие сооружения когда-то поставляли охлажденную воду и хранили продукты питания для королевского двора, символизируя как привилегии, так и передовое управление ресурсами.

Фото: National Research Institute of Cultural Heritage, Buyeo

Подобные системы были известны в Китае во времена династии Тан, что свидетельствует о технологическом обмене или параллельном развитии в Восточной Азии.

Внутри камеры археологи также нашли ритуальную жертву, похороненную под полом — джиджингу, или артефакт для успокоения духов земли перед строительством. Жертва включала небольшую банку с пятью древними китайскими монетами ушу, которые, как считается, символизировали процветание и защиту.

Эти церемониальные предметы отражали смешанные духовные практики Пекче, сочетающие местный анимизм с китайскими и буддийскими влияниями, чтобы обеспечить божественную благосклонность к великим проектам.

Крепость Бусосансон имеет большое историческое значение. Расположенная на горе Бусосан над городом Буйо, она служила королевской резиденцией и оборонительной крепостью в течение последнего века существования Пэкче. С этой выгодной позиции правители контролировали бассейн реки Кум, ключевую торговую артерию, соединявшую внутренние районы Кореи с Желтым морем.

Археологические находки, включая каменные террасы и основания столбов, согласуются с записями из "Самгук Саги" (Хроники трех королевств), подтверждая статус этого места как королевского убежища и административного центра. Позже крепость стала свидетелем падения Пекче в 660 году н. э., когда союзные войска Силлы и Тан захватили ее, положив конец 700-летнему правлению королевства.

Открытие этой камеры для хранения льда расширяет современное представление о технологическом совершенстве Баекдже. Оно демонстрирует, что достижения королевства выходили за пределы искусства и архитектуры и включали контроль окружающей среды и логистику ресурсов.

Хранение льда в теплом климате требовало тщательного планирования и, вероятно, предполагало сеть чиновников, которые руководили его сбором и распределением — свидетельство организованной королевской администрации.

Будущие планы раскопок включают исследование западного сектора крепости, в частности "гунчанджи", бывшей военной складской зоны периода Чосон. Исследователи надеются, что эти районы могут раскрыть дополнительные объекты, связанные с комплексом королевского дворца.

Основанный в 18 году до н.э., Пэкче был одним из трех королевств Кореи, наряду с Когурё и Силла. Он процветал как морской и культурный мост между Кореей, Китаем и Японией, распространяя буддизм, искусство и архитектурные стили по всей Восточной Азии.

Недавно обнаруженная ледяная камера в крепости Бусосансон является физическим свидетельством этого наследия — памятником мастерства Пекче в ритуальных и технологических вопросах, сохраненным под слоем почвы на протяжении веков.

