220 метров истории: археологи нашли самый длинный непрерывный след динозавров в Европе (фото)

В карьере на юге Англии ученые обнаружили одну из самых длинных из найденных серий следов динозавров. Эта находка проливает свет на то, как эти гигантские существа жили 166 миллионов лет назад.

Открытие состоялось в карьере Dewars Farm в Оксфордшире, где команды из Музея естественной истории Оксфордского университета (OUMNH) и Бирмингемского университета провели масштабные раскопки, пишет Arkeonews.

На этом месте, которое считается частью британской "динозавровой магистрали", исследователи обнаружили сотни следов, в том числе 220-метровую дорожку — самый длинный непрерывный след динозавра, обнаруженный в Европе.

Эти следы, вероятно, были оставлены одним цетиозавром, растительноядным завроподом, который мог достигать 18 метров в длину.

Фото: University of Birmingham

Также ученые нашли следы мегалозавра, первого динозавра, названного учеными в 1824 году, что дало редкую возможность заглянуть в динамику отношений хищник-жертва той эпохи.

Доктор Дункан Мердок, геолог из OUMNH, описал это место как "захватывающую мгновенную съемку жизни в юрском периоде", отметив, что сохранение было настолько точным, что исследователи могли увидеть, как почва деформировалась под лапами динозавров.

В раскопках, которые начались, когда работник карьера заметил необычные бугорки в глине, приняли участие более 100 ученых, студентов и волонтеров. Они задокументировали и зафиксировали в цифровом виде более 200 следов, которые затем превратили в детальные 3D-модели, чтобы сохранить каждую деталь.

Изучая следы, исследователи реконструировали движения древних гигантов. Профессор Питер Фэлкингем из Ливерпульского университета имени Джона Мура создал 3D-анимацию, показывающую походку цетиозавра, фиксируя такие тонкие особенности поведения, как перенос веса или остановка посреди шага.

Один особенно интересный след свидетельствует о том, что динозавр опирался на одну ногу, что дает редкое представление о поведении существа из далекого прошлого.

Следы мегалозавра на том же месте указывают на то, что этот девятиметровый хищник, возможно, делил территорию с огромным цетиозавром, а некоторые следы даже пересекаются, что вызывает вопрос о возможном взаимодействии между хищником и травоядным.

Профессор Кирсти Эдгар из Бирмингемского университета отметила, что эти следы раскрывают детали о передвижении динозавров, их взаимодействии и тропических экосистемах, в которых они жили.

Современные технологии, включая более 20 000 снимков, сделанных с помощью дронов, позволили создать постоянный цифровой архив этого места для исследований и общественного образования.

Профессор Ричард Батлер, палеобиолог из Бирмингемского университета, отметил: "Мы можем узнать гораздо больше из этого места, которое является важной частью нашего национального наследия Земли".

Эта находка будет представлена в программе BBC Two "Digging for Britain" и освещена на выставке "Breaking Ground" в Музее естественной истории Оксфордского университета, где посетители смогут увидеть оригинальные окаменелости мегалозавра рядом с интерактивными 3D-моделями из раскопок.

Несмотря на вызовы, связанные с экстремальными погодными условиями и твердым осадком, следы сохранились в течение миллионов лет под слоями известняка и были обнаружены лишь недавно в результате работ в карьере.

Эти следы не только иллюстрируют движение и поведение древних гигантов, но и отражают совместные усилия современной науки, направленные на понимание древней истории Земли.

Профессор Батлер подытожил: "Это место является не только научным сокровищем — оно рассказывает историю открытия, командной работы и нашего неизменного восхищения гигантами, которые когда-то ходили по нашей земле".

