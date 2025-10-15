Таинственный идол в древней крепости: 2500-летний артефакт принес неожиданные открытия (фото)

Во время раскопок бывшей урартской крепости в Армении археологи обнаружили редкого 2500-летнего идола. Рядом с артефактом исследователи также обнаружили огромное кладбище — самое большое и лучше всего сохранившееся из всех, когда-либо найденных в стране.

Археологические работы проводились на Сурб Давти Блур (холме Святого Давида), являющемся частью укрепленного поселения Аргиштикинили, пишет Arkeonews.

Исследовательскую группу возглавляли доктор Матеуш Искра из Польского центра средиземноморской археологии Варшавского университета (PCMA UW) и доктор Хасмик Симонян из Института археологии и этнографии Национальной академии наук Армении.

По словам доктора Искры, команда исследовала большие террасные дома, датируемые упадком Урартского государства.

"Их сохранность оказалась на удивление хорошей, — пояснил он, — Во многих районах глинобитные и выложенные камнем полы сохранились почти в целости, что позволило нам реконструировать организацию быта с необычайной детальностью".

В одном жилом комплексе археологи нашли большие пифосы — керамические сосуды для хранения — которые все еще были встроены в пол, где стояли более двух тысячелетий.

Рядом они обнаружили идола: полуметровую скульптуру из вулканического туфа, изображавшую человеческое лицо с четко выраженными бровями, узкими губами, длинным носом и близко посаженными глазами.

Фигура, лежавшая рядом с прямоугольным каменным сундуком, сохранилась в своем первоначальном положении. Исследователи считают, что она выполняла ритуальную или защитную функцию в доме.

Подобные находки из других армянских памятников свидетельствуют о связи с поклонением предкам или обрядами плодородия.

Химические анализы каменного сундука могут обнаружить органические следы — возможно, жертвоприношения или остатки ритуальных обрядов — что поможет выяснить точную функцию идола.

В то же время команда доктора Симоняна раскопала большое урновое кладбище на окраине поселения. На месте были найдены многочисленные кремационные захоронения, каждое из которых было керамической урной, наполненной пеплом вместе с украшениями или небольшими сосудами.

"Это место является поворотным моментом в армянской археологии, — сказал Симонян, — Это, вероятно, самое большое и лучше всего сохранившееся кремационное кладбище, обнаруженное в стране, которое дает нам исключительное представление о погребальных обычаях общин, находившихся под влиянием Урарту".

Состояние сохранности урн дает представление о верованиях относительно смерти, загробной жизни и социальной структуры. Некоторые урны принадлежали взрослым, другие — детям, что свидетельствует о хорошо отлаженной системе захоронения, которая продолжала существовать после падения Урарту.

Сам город Аргиштикинили был основан царем Урарту Аргишти I (785-760 гг. до н. э.) как главная крепость и административный центр на Араратской равнине.

Урартское царство, существовавшее между IX и VI веками до н.э., было одним из самых развитых государств железного века, известным своими инженерными достижениями, такими как крепости, ирригационные системы и храмы божеств, таких как Халди, бог войны.

Расположение Аргиштикинили на перекрестке Анатолии и Кавказа сделало его центром торговли и культурного обмена. Его упадок совпал с распадом Урартского государства в начале VI века до н. э., вероятно, из-за внутренней нестабильности и подъема мидийцев.

Польско-армянский проект имеет целью понять, как жители Аргиштикинили адаптировались после падения Урарту — как они сохраняли традиции, реорганизовывали повседневную жизнь и реагировали на меняющиеся политические реалии.

При поддержке Национального научного центра Польши следующий этап, который начнется весной 2026 года, будет посвящен анализу социальных и экономических изменений в поздний и постурартский периоды.

Кроме своего исторического значения, проект Аргиштикинили также является мостом между народами. Благодаря тесному сотрудничеству армянские и польские ученые воссоздают не только материальную культуру древней цивилизации, но и историю адаптации и непрерывности человечества.

