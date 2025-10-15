Таємничий ідол у древній фортеці: 2500-річний артефакт приніс неочікувані відкриття (фото)

Під час розкопок колишньої урартської фортеці в Вірменії археологи виявили рідкісного 2500-річного ідола. Поряд з артефактом дослідники також виявили величезне кладовище — найбільше і найкраще збережене з усіх, коли-небудь знайдених у країні.

Археологічні роботи проводилися на Сурб Давті Блур (пагорбі Святого Давида), що є частиною укріпленого поселення Аргіштікінілі, пише Arkeonews.

Дослідницьку групу очолювали доктор Матеуш Іскра з Польського центру середземноморської археології Варшавського університету (PCMA UW) та доктор Хасмік Сімонян з Інституту археології та етнографії Національної академії наук Вірменії.

За словами доктора Іскри, команда досліджувала великі терасові будинки, що датуються занепадом Урартської держави.

"Їх збереження виявилося напрочуд хорошим, — пояснив він. — У багатьох районах глинобитні та викладені каменем підлоги збереглися майже в цілості, що дозволило нам реконструювати організацію побуту з надзвичайною детальністю".

В одному житловому комплексі археологи знайшли великі піфоси — керамічні посудини для зберігання — які все ще були вбудовані в підлогу, де стояли понад два тисячоліття.

Поруч вони виявили ідола: півметрову скульптуру з вулканічного туфу, що зображала людське обличчя з чітко вираженими бровами, вузькими губами, довгим носом і близько посадженими очима.

Фігура, що лежала поруч із прямокутною кам'яною скринею, збереглася в своєму первісному положенні. Дослідники вважають, що вона виконувала ритуальну або захисну функцію в домі.

Подібні знахідки з інших вірменських пам'яток свідчать про зв'язок із поклонінням предкам або обрядами родючості.

Хімічні аналізи кам'яної скрині можуть виявити органічні сліди — можливо, жертвоприношення або залишки ритуальних обрядів — що допоможе з'ясувати точну функцію ідола.

Водночас команда доктора Симоняна розкопала велике урнове кладовище на околиці поселення. На місці було знайдено численні кремаційні поховання, кожне з яких було керамічною урною, наповненою попелом разом із прикрасами або невеликими посудинами.

"Це місце є поворотним моментом в вірменській археології, — сказав Сімонян. — Це, ймовірно, найбільше і найкраще збережене кремаційне кладовище, виявлене в країні, яке дає нам виняткове уявлення про похоронні звичаї громад, що перебували під впливом Урарту".

Стан збереження урн дає уявлення про вірування щодо смерті, загробного життя та соціальної структури. Деякі урни належали дорослим, інші — дітям, що свідчить про добре налагоджену систему поховання, яка продовжувала існувати після падіння Урарту.

Саме місто Аргіштікінілі було засноване царем Урарту Аргішті I (785–760 рр. до н. е.) як головна фортеця та адміністративний центр на Араратській рівнині.

Урартське царство, яке існувало між IX і VI століттями до н. е., було одним з найрозвиненіших держав залізного віку, відомим своїми інженерними досягненнями, такими як фортеці, іригаційні системи та храми божеств, таких як Халді, бог війни.

Розташування Аргіштікінілі на перехресті Анатолії та Кавказу зробило його центром торгівлі та культурного обміну. Його занепад збігся з розпадом Урартської держави на початку VI століття до н. е., ймовірно, через внутрішню нестабільність і піднесення мідійців.

Польсько-вірменський проєкт має на меті зрозуміти, як мешканці Аргіштікінілі адаптувалися після падіння Урарту — як вони зберігали традиції, реорганізовували повсякденне життя та реагували на мінливі політичні реалії.

За підтримки Національного наукового центру Польщі наступний етап, який розпочнеться навесні 2026 року, буде присвячений аналізу соціальних та економічних змін у пізній та постурартській періодах.

Окрім свого історичного значення, проєкт Аргіштікінілі також є мостом між народами. Завдяки тісній співпраці вірменські та польські вчені відтворюють не тільки матеріальну культуру стародавньої цивілізації, а й історію адаптації та безперервності людства.

