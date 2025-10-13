Величезну фортецю часів Нового царства виявили на військовій дорозі Гора (фото)

Археологи оголосили про відкриття величезної військової фортеці періоду Нового царства вздовж стародавньої військової дороги Гора в Північному Синаї Ця знахідка дає нове уявлення про те, як Єгипет захищав свої східні кордони.

Related video

Розкопки поблизу Телль-Ель-Харуба виявили одну з найбільших і найкраще збережених фортець, коли-небудь знайдених на дорозі Гора — головному шляху для військової та торговельної діяльності в епоху фараонів, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За даними археологічної групи, фортеця займала площу приблизно 8000 квадратних метрів, що майже втричі перевищує розмір іншої фортеці, виявленої поблизу в 1980-х роках.

Дослідники виявили частини південної стіни довжиною близько 105 метрів і шириною 2,5 метра, а також одинадцять оборонних веж і фрагменти північної та західної стін.

Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Однією з особливих рис цього місця є зигзагоподібна стіна довжиною приблизно 75 метрів, яка розділяє фортецю з півночі на південь і оточує ділянку, яка, як вважається, слугувала житлом для солдатів. Ця складна конструкція демонструє планування, типове для укріплень Нового царства.

Крім того, фрагменти кераміки та фундаментні відкладення, знайдені під однією з веж, датуються початком XVIII династії, включаючи ручку глечика з вибитим ім'ям царя Тутмоса I — чіткий доказ участі королівської родини в будівництві фортеці.

Археологи також виявили вулканічні камені, які, як вважається, були привезені з грецьких островів, а також велику хлібну піч і залишки затверділого тіста. Ці знахідки свідчать про те, що фортеця була самодостатньою військовою базою, безпосередньо пов'язаною з далекими торговими шляхами.

Дослідження також показують, що фортеця пройшла кілька етапів реконструкції, особливо в південній частині, що відображає постійну адаптацію оборонної стратегії Єгипту впродовж поколінь.

Ця фортеця була частиною величезного ланцюга фортець, побудованих уздовж військової дороги Гора, яка з'єднувала Єгипет з Левантом.

Подібні укріплення були виявлені в Телль-Хебуа, Телль-ель-Борг і Телль-ель-Абьяд, утворюючи мережу, яка контролювала рух по маршруту, що вів до стародавньої Палестини та Сирії.

Археологи вважають, що місце в Телль-Ель-Харуба відігравало вирішальну роль у захисті кордонів королівства та сприяло комунікації та постачанню між Єгиптом і сусідніми територіями.

Майбутні плани розкопок включають дослідження того, що, ймовірно, було військовим портом поблизу узбережжя Середземного моря. Ця територія могла служити логістичним центром для транспортування провізії та підкріплення.

Міністр туризму та старожитностей Єгипту описав цю знахідку як яскравий приклад військової організації Стародавнього Єгипту, а генеральний секретар Вищої ради старожитностей зазначив, що кожна нова фортеця, знайдена вздовж дороги Гора, поглиблює розуміння оборонних систем цивілізації.

Важливо

Зображений Христос: археологи виявили 1300-річний хліб для християнського обряду (фото)

Фортеця в Телль-Ель-Харуба є свідченням стратегічної мудрості правителів Нового царства Єгипту. У міру продовження розкопок, це місце може розкрити повсякденне життя солдатів та інженерів, які допомагали підтримувати одну з найпрогресивніших систем охорони кордонів у стародавньому світі.

Раніше Фокус писав про виявлену в Мексиці стародавню обсерваторію. На думку вчених, споруда була як ритуальним місцем, так і астрономічним маркером, за допомогою якого стежили за рухом Сонця під час сонцестоянь.

А також ми розповідали, як дайвери знайшли залишки Флоту скарбів. Знахідки коштують щонайменше мільйон доларів.