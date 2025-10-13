Зображений Христос: археологи виявили 1300-річний хліб для християнського обряду (фото)

Під час розкопок у Туреччині археологи виявили п'ять обвуглених хлібин, що датуються VII–VIII століттями н. е. Один із хлібців вирізняється зображенням Христа та грецьким написом "З вдячністю благословенному Ісусу".

Відкриття відбулося на місці, пов'язаному з древнім містом Ейренополісом у провінції Караман. Експерти ідентифікували зображення як "Христа-сіяча", разюче відхилення від традиційної іконографії Пантократора, пише Arkeonews.

Замість того щоб демонструвати божественну владу, такий образ пов'язує Христа з сільськогосподарською працею та родючістю, символізуючи священний зв'язок між працею та поклонінням.

Інші хлібини мають хрестоподібні візерунки, що вказує на їхню роль у ранніх євхаристійних ритуалах як освяченого або пам'ятного хліба, що використовувався в християнській літургії.

Під час розкопок у Туреччині археологи виявили п'ять обвуглених хлібин Фото: Karaman Governorship

Збережені завдяки карбонізації, хлібини є одними з найкраще збережених зразків ритуального хліба, коли-небудь знайдених в Анатолії.

Ейренополіс, колись візантійське місто в межах церковної юрисдикції Константинополя, стало джерелом матеріальних доказів, які доповнюють історичні тексти про ранньохристиянське поклоніння.

Хліб, що зображує Христа як землероба, демонструє духовне значення сільського господарства у візантійському суспільстві. Для громад, що залежали від землі, зображення Христа в такій формі символізувало божественне благословення врожаю та щоденної праці.

Супровідна грецька фраза вдячності вказує на священну роль хліба як чогось більшого, ніж просто їжа — він виконував функцію об'єкта поклоніння, центрального для богослужіння.

Водночас хлібини, прикрашені мальтійськими хрестами, відповідають усталеним літургійним практикам, за якими хліб позначали символами перед благословенням під час Євхаристії.

Хліб мав глибоке теологічне значення в ранньому християнстві. У східно-православній традиції хліб на заквасці символізував життя і воскресіння, на відміну від прісних облаток, що використовувалися в західній церкві.

У деяких обрядах додатковий хліб, відомий як антидор, благословлявся і роздавався після служби, символізуючи спільноту і духовну єдність.

Крім релігійного символізму, ця знахідка збагачує наше розуміння хліба як культурної константи в історії Анатолії. Від неолітичних хлібин Чатал-Гьоюка до візантійських жертвоприношень хліб залишався центральним елементом як виживання, так і ритуалів.

Хлібини з Топрактепе є мостом між звичайним і священним, демонструючи, як їжа могла стати виразом віри. Їх збереження дає історикам прямий зв'язок з тим, як ранні християни поєднували духовну відданість з ритмами сільського життя.

