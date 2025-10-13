Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Технологии и наука

Огромную крепость времен Нового царства обнаружили на военной дороге Гора (фото)

Археологи объявили об открытии огромной военной крепости периода Нового царства
Археологи объявили об открытии огромной военной крепости периода Нового царства | Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Археологи объявили об открытии огромной военной крепости периода Нового царства вдоль древней военной дороги Гора в Северном Синае Эта находка дает новое представление о том, как Египет защищал свои восточные границы.

Related video

Раскопки вблизи Телль-Эль-Харуба обнаружили одну из крупнейших и лучше всего сохранившихся крепостей, когда-либо найденных на дороге Гора — главном пути для военной и торговой деятельности в эпоху фараонов, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По данным археологической группы, крепость занимала площадь примерно 8000 квадратных метров, что почти втрое превышает размер другой крепости, обнаруженной поблизости в 1980-х годах.

Исследователи обнаружили части южной стены длиной около 105 метров и шириной 2,5 метра, а также одиннадцать оборонительных башен и фрагменты северной и западной стен.

Исследователи обнаружили части южной стены
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Одной из особых черт этого места является зигзагообразная стена длиной примерно 75 метров, которая разделяет крепость с севера на юг и окружает участок, который, как считается, служил жильем для солдат. Эта сложная конструкция демонстрирует планировку, типичную для укреплений Нового царства.

Кроме того, фрагменты керамики и фундаментные отложения, найденные под одной из башен, датируются началом XVIII династии, включая ручку кувшина с выбитым именем царя Тутмоса I — четкое доказательство участия королевской семьи в строительстве крепости.

Археологи также обнаружили вулканические камни, которые, как считается, были привезены с греческих островов, а также большую хлебную печь и остатки затвердевшего теста. Эти находки свидетельствуют о том, что крепость была самодостаточной военной базой, напрямую связанной с дальними торговыми путями.

Исследования также показывают, что крепость прошла несколько этапов реконструкции, особенно в южной части, что отражает постоянную адаптацию оборонной стратегии Египта на протяжении поколений.

Эта крепость была частью огромной цепи крепостей, построенных вдоль военной дороги Гора, которая соединяла Египет с Левантом.

Подобные укрепления были обнаружены в Телль-Хебуа, Телль-эль-Борг и Телль-эль-Абьяд, образуя сеть, которая контролировала движение по маршруту, ведущему в древнюю Палестину и Сирию.

Археологи считают, что место в Телль-Эль-Харуба играло решающую роль в защите границ королевства и способствовало коммуникации и снабжению между Египтом и соседними территориями.

Будущие планы раскопок включают исследование того, что, вероятно, было военным портом вблизи побережья Средиземного моря. Эта территория могла служить логистическим центром для транспортировки провизии и подкрепления.

Министр туризма и древностей Египта описал эту находку как яркий пример военной организации Древнего Египта, а генеральный секретарь Высшего совета древностей отметил, что каждая новая крепость, найденная вдоль дороги Гора, углубляет понимание оборонительных систем цивилизации.

Важно
Изображенный Христос: археологи обнаружили 1300-летний хлеб для христианского обряда (фото)

Крепость в Телль-Эль-Харуба является свидетельством стратегической мудрости правителей Нового царства Египта. По мере продолжения раскопок, это место может раскрыть повседневную жизнь солдат и инженеров, которые помогали поддерживать одну из самых прогрессивных систем охраны границ в древнем мире.

Ранее Фокус писал об обнаруженной в Мексике древней обсерватории. По мнению ученых, сооружение было как ритуальным местом, так и астрономическим маркером, с помощью которого следили за движением Солнца во время солнцестояний.

А также мы рассказывали, как дайверы нашли остатки Флота сокровищ. Находки стоят по меньшей мере миллион долларов.