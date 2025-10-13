Огромную крепость времен Нового царства обнаружили на военной дороге Гора (фото)

Археологи объявили об открытии огромной военной крепости периода Нового царства вдоль древней военной дороги Гора в Северном Синае Эта находка дает новое представление о том, как Египет защищал свои восточные границы.

Раскопки вблизи Телль-Эль-Харуба обнаружили одну из крупнейших и лучше всего сохранившихся крепостей, когда-либо найденных на дороге Гора — главном пути для военной и торговой деятельности в эпоху фараонов, пишет Arkeonews.

По данным археологической группы, крепость занимала площадь примерно 8000 квадратных метров, что почти втрое превышает размер другой крепости, обнаруженной поблизости в 1980-х годах.

Исследователи обнаружили части южной стены длиной около 105 метров и шириной 2,5 метра, а также одиннадцать оборонительных башен и фрагменты северной и западной стен.

Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Одной из особых черт этого места является зигзагообразная стена длиной примерно 75 метров, которая разделяет крепость с севера на юг и окружает участок, который, как считается, служил жильем для солдат. Эта сложная конструкция демонстрирует планировку, типичную для укреплений Нового царства.

Кроме того, фрагменты керамики и фундаментные отложения, найденные под одной из башен, датируются началом XVIII династии, включая ручку кувшина с выбитым именем царя Тутмоса I — четкое доказательство участия королевской семьи в строительстве крепости.

Археологи также обнаружили вулканические камни, которые, как считается, были привезены с греческих островов, а также большую хлебную печь и остатки затвердевшего теста. Эти находки свидетельствуют о том, что крепость была самодостаточной военной базой, напрямую связанной с дальними торговыми путями.

Исследования также показывают, что крепость прошла несколько этапов реконструкции, особенно в южной части, что отражает постоянную адаптацию оборонной стратегии Египта на протяжении поколений.

Эта крепость была частью огромной цепи крепостей, построенных вдоль военной дороги Гора, которая соединяла Египет с Левантом.

Подобные укрепления были обнаружены в Телль-Хебуа, Телль-эль-Борг и Телль-эль-Абьяд, образуя сеть, которая контролировала движение по маршруту, ведущему в древнюю Палестину и Сирию.

Археологи считают, что место в Телль-Эль-Харуба играло решающую роль в защите границ королевства и способствовало коммуникации и снабжению между Египтом и соседними территориями.

Будущие планы раскопок включают исследование того, что, вероятно, было военным портом вблизи побережья Средиземного моря. Эта территория могла служить логистическим центром для транспортировки провизии и подкрепления.

Министр туризма и древностей Египта описал эту находку как яркий пример военной организации Древнего Египта, а генеральный секретарь Высшего совета древностей отметил, что каждая новая крепость, найденная вдоль дороги Гора, углубляет понимание оборонительных систем цивилизации.

Крепость в Телль-Эль-Харуба является свидетельством стратегической мудрости правителей Нового царства Египта. По мере продолжения раскопок, это место может раскрыть повседневную жизнь солдат и инженеров, которые помогали поддерживать одну из самых прогрессивных систем охраны границ в древнем мире.

