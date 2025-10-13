Скорпион на 60 метров: в Мексике ученые обнаружили древнюю обсерваторию (фото)

В долине Теукан в центральной Мексике археологи обнаружили 60-метровый курган в форме скорпиона. По мнению ученых, сооружение было как ритуальным местом, так и астрономическим маркером, с помощью которого следили за движением Солнца во время солнцестояний.

Related video

Исследовательская группа из Техасского университета в Остине и Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH) задокументировала необычное место. Если смотреть сверху, его конструкция напоминает большое тело, две клешни и хвост, заканчивающийся поднятой точкой, похожей на жало, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Формация, длиной около 62,5 метра и высотой почти 80 сантиметров, построена с использованием грунта и камней и хорошо сохранилась на протяжении более тысячи лет.

Съемка с дрона и картографирование подтвердили, что курган не был случайным нагромождением камней, а спланированным изображением божества-скорпиона Тлауискальпантекутли, связанного с Венерой, дождем и плодородием земли.

Сооружение было как ритуальным местом, так и астрономическим маркером Фото: J. Neely et al., Ancient Mesoamerica (2025)

По словам ведущего исследователя Джеймса А. Нили, эта находка является исключительным случаем такого сооружения в Мезоамерике.

"Курганы с изображениями распространены дальше на север, но здесь они встречаются редко, — пояснил ученый, — Этот курган сочетает астрономические знания, ритуальное использование и сельскохозяйственные практики таким образом, который редко встречается".

Выравнивание сооружения подтверждает этот взгляд: направление от жала к левой лапе указывает на 65 градусов на восток-северо-восток, где солнце восходит во время летнего солнцестояния, а закат солнца во время зимнего солнцестояния совпадает с хвостом скорпиона, если смотреть с той же позиции.

Такая точность означает, что древние фермеры использовали курган как солнечный календарь, чтобы определить правильное время для посева и сбора урожая. В сухой долине, где сезонные дожди определяли выживание, такие знания были жизненно важными.

Летнее солнцестояние ознаменовало приход дождей и сезон посева, а зимнее солнцестояние символизировало конец цикла и начало ритуалов благодарения.

Раскопки обнаружили артефакты, включая кадильницы, чаши для измельчения, керамические кувшины и фрагменты фигурок, которые указывают на церемониальную деятельность, связанную с этими событиями.

Среди находок были намеренно разбитые трехножные чаши возле головы скорпиона, содержащие жертвы из табака и перца чили, что свидетельствует о духовном использовании даже в более поздние века.

Курган Скорпиона является частью 9-гектарного церемониального и общественного комплекса с по меньшей мере десятком других курганов, связанных между собой древней системой орошения. Эта сеть когда-то поддерживала обширные сельскохозяйственные угодья.

Сам символ скорпиона имел глубокое космическое значение в центральной Мексике. В верованиях ацтеков он был связан с Венерой и ассоциировался с обновлением, плодородием и животворящей водой.

Подобные образы появлялись в соседних церемониальных центрах, таких как Какакстла и Чолула, где на фресках и керамике изображались мотивы Венеры и скорпиона. Эти параллели свидетельствуют о культурных связях и общих верованиях в регионе в эпиклассический период.

В отличие от крупных обсерваторий в таких городах, как Монте-Альбан или Чичен-Ица, курган Скорпиона отражает традиции наблюдения за небом местных фермеров, а не королевской элиты. Его скромные размеры и сельское окружение показывают, как астрономические наблюдения были частью повседневной жизни общины.

Важно

Святилище фригийской богини-матери: исследователи обнаружили древнее место поклонения в Турции (фото)

Будущие исследования будут направлены на подтверждение его точного выравнивания с солнцестояниями с помощью современных инструментов. Это место может стать одним из самых ярких примеров астрономических знаний общины в древней Мексике.

Как подытожил Нили, "даже небольшие группы фермеров смотрели на небо — и формировали землю — чтобы понять свой мир".

Как уже писал Фокус, дайверы нашли остатки Флота сокровищ. Находки стоят по меньшей мере миллион долларов.