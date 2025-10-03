Святилище фригийской богини-матери: исследователи обнаружили древнее место поклонения в Турции (фото)
Во время раскопок в древнем городе Аттуда, Турция, археологи обнаружили святилище, посвященное фригийской богине-матери Матар. Ученые нашли высеченное в скале святилище, священную пещеру и редкого двойного идола, символизирующего плодородие и изобилие.
Работы проводились в рамках проекта "Наследие для будущего" под эгидой Министерства культуры и туризма Турции. Руководил раскопками Хулуси Унсал из музея Денизли, а научный надзор осуществлял доцент Билге Йылмаз Коланчи из университета Памуккале, пишет Arkeonews.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Святилище, обнаруженное на холме Асар, древнем акрополе Аттуды, идентифицировали как большой религиозный комплекс, использовавшийся для ритуалов, посвященных Матар (Кибеле).
Археологи задокументировали три основных элемента: фригийский скальный памятник, датируемый VIII-VI веками до н. э., священную пещеру, которая, вероятно, использовалась для ритуалов плодородия, и высеченного в скале двойного идола, символизирующего двойную природу богини. По словам Коланчи, "наличие идолов-близнецов и священного святилища, посвященного Матар в Аттуде, доказывает, что религиозные границы фригийцев простирались до западной Анатолии".
Ранее подобные святилища были известны лишь в горной Фригии, находящейся далеко на востоке. Ее открытие в Денизле расширяет известные границы фригийских духовных традиций на Эгейский регион.
Археологи также обнаружили высеченные в скале сосуды для жертвоприношений, каналы и колодцы, которые использовались для принесения в жертву зерна и жидкости. Эти находки дают представление о том, как древние общества почитали плодородие, праздновали урожай и просили божественного благословения на процветание.
Сам город Аттуда, расположенный между Лаодикеей и Иераполисом, был активным в течение эллинистической, римской и византийской эпох. Надписи и монеты свидетельствуют о его важности как культурного и политического центра, соединявшего внутреннюю Анатолию с Эгейским побережьем.
Новое открытие добавляет глубины этому наследию, показывая, что город также был важным религиозным центром. Впоследствии культ Матар превратился в поклонение Кибеле, которое широко распространилось в греко-римском мире.
Эти новые свидетельства не только углубляют понимание фригийской религии, но и усиливают репутацию Денизли как археологического направления. Регион, который уже известен Памуккале и Иераполисом, теперь имеет еще одно важное место, которое демонстрирует культурное богатство Анатолии.Важно
Эксперты ожидают, что дальнейшие раскопки раскроют еще больше о том, как фригийские традиции сочетались с карийскими и римскими обычаями.
Ранее Фокус писал о кельтских монетах и украшениях, которые нашли в Чехии. Эта находка считается одной из самых важных в Центральной Европе.
Также мы рассказывали о сокровищах серебряного флота, которые недавно обнаружили дайверы у побережья Флориды. Найденные золотые и серебряные монеты оцениваются в 1 миллион долларов.