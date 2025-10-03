Святилище фригийской богини-матери: исследователи обнаружили древнее место поклонения в Турции (фото)

Во время раскопок в древнем городе Аттуда, Турция, археологи обнаружили святилище, посвященное фригийской богине-матери Матар. Ученые нашли высеченное в скале святилище, священную пещеру и редкого двойного идола, символизирующего плодородие и изобилие.

Работы проводились в рамках проекта "Наследие для будущего" под эгидой Министерства культуры и туризма Турции. Руководил раскопками Хулуси Унсал из музея Денизли, а научный надзор осуществлял доцент Билге Йылмаз Коланчи из университета Памуккале, пишет Arkeonews.

Святилище, обнаруженное на холме Асар, древнем акрополе Аттуды, идентифицировали как большой религиозный комплекс, использовавшийся для ритуалов, посвященных Матар (Кибеле).

Археологи задокументировали три основных элемента: фригийский скальный памятник, датируемый VIII-VI веками до н. э., священную пещеру, которая, вероятно, использовалась для ритуалов плодородия, и высеченного в скале двойного идола, символизирующего двойную природу богини. По словам Коланчи, "наличие идолов-близнецов и священного святилища, посвященного Матар в Аттуде, доказывает, что религиозные границы фригийцев простирались до западной Анатолии".

Ранее подобные святилища были известны лишь в горной Фригии, находящейся далеко на востоке. Ее открытие в Денизле расширяет известные границы фригийских духовных традиций на Эгейский регион.

Археологи также обнаружили высеченные в скале сосуды для жертвоприношений, каналы и колодцы, которые использовались для принесения в жертву зерна и жидкости. Эти находки дают представление о том, как древние общества почитали плодородие, праздновали урожай и просили божественного благословения на процветание.

Сам город Аттуда, расположенный между Лаодикеей и Иераполисом, был активным в течение эллинистической, римской и византийской эпох. Надписи и монеты свидетельствуют о его важности как культурного и политического центра, соединявшего внутреннюю Анатолию с Эгейским побережьем.

Новое открытие добавляет глубины этому наследию, показывая, что город также был важным религиозным центром. Впоследствии культ Матар превратился в поклонение Кибеле, которое широко распространилось в греко-римском мире.

Эти новые свидетельства не только углубляют понимание фригийской религии, но и усиливают репутацию Денизли как археологического направления. Регион, который уже известен Памуккале и Иераполисом, теперь имеет еще одно важное место, которое демонстрирует культурное богатство Анатолии.

Эксперты ожидают, что дальнейшие раскопки раскроют еще больше о том, как фригийские традиции сочетались с карийскими и римскими обычаями.

