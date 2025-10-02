Уникальное здание римской эпохи обнаружили в древнем Сагалассосе: что нашли археологи (фото)

Археологи в Турции обнаружили общественное здание в древнем городе Сагалассос. Ученым удалось выяснить, кто пользовался этим местом и для каких целей оно служило 1800 лет назад.

Раскопки, возглавляемые профессором Ероном Побломе из университета KU Leuven, обнаружили большой зал, расположенный вблизи десятков мастерских в Писидии. Исследователи установили, что это сооружение предназначалось для проведения собраний ассоциаций, совместных трапез, свадеб и социальных мероприятий, пишет Arkeonews.

Во время раскопок археологи нашли тысячи керамических обломков, останки животных и личные вещи, что указывает на проведение общественных трапез, которые отражали повседневные традиции, а не элитные пиры.

Как пояснил Побломе, "эти кучи рассказали нам, что люди ели — простые блюда, коровьи копыта, свиные уши — не элитные пиры, а еду, которой делились на общих собраниях".

Фото: АА

Сагалассос был одним из ключевых городских центров Писидии, процветавший под властью Рима с I века до н. э. до поздней античности.

Известный своими театрами, банями, храмами и ремесленными кварталами, город внесли в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО за свою культурную и архитектурную ценность.

Исследователи обнаружили почти 80 гончарных, ткацких и меднообрабатывающих мастерских, что подтверждает репутацию города как центра ремесел.

Недавно обнаруженное здание выделяется тем, что в нем нашли доказательства проведения пиров, с участием целых семей, в частности женщин, о чем свидетельствуют заколки для волос, найденные среди обломков.

Это указывает на то, что мероприятия не ограничивались мужчинами, а включали целые домохозяйства.

Надписи, обнаруженные на месте раскопок, указывают на существование текстильной ассоциации, хотя в этом районе преобладали гончарные мастерские.

Археологи считают, что в зале могли проводиться мероприятия, связанные с гильдиями, такие как сделки, пиры и празднования, что указывает на его центральную роль в жизни общины.

Это открытие демонстрирует, как обычные семьи и ассоциации в римских провинциях поддерживали свои общины через совместные ритуалы и собрания.

Раскопки, во время которых археологи собирают обломки керамики и исследуют надписи, могут продемонстрировать, как ремесленники организовывались и поддерживали традиции на протяжении поколений.

