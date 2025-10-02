Унікальну будівлю римської епохи виявили в стародавньому Сагалассосі: що знайшли археологи (фото)

Археологи в Туреччині виявили громадську будівлю в стародавньому місті Сагалассос. Вченим вдалося з'ясувати, хто користувався цим місцем та для яких цілей воно слугувало 1800 років тому.

Розкопки, очолювані професором Єроном Побломе з університету KU Leuven, виявили великий зал, розташований поблизу десятків майстерень у Пісідії. Дослідники встановили, що ця споруда призначалася для проведення зборів асоціацій, спільних трапез, весіль та соціальних заходів, пише Arkeonews.

Під час розкопок археологи знайшли тисячі керамічних уламків, рештки тварин та особисті речі, що вказує на проведення громадських трапез, які відображали повсякденні традиції, а не елітні бенкети.

Як пояснив Побломе, "ці купи розповіли нам, що люди їли — прості страви, коров'ячі копита, свинячі вуха — не елітні бенкети, а їжу, якою ділилися на спільних зібраннях".

Сагалассос був одним з ключових міських центрів Пісидії, що процвітав під владою Риму з I століття до н. е. до пізньої античності.

Відоме своїми театрами, лазнями, храмами та ремісничими кварталами, місто внесли до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за свою культурну та архітектурну цінність.

Дослідники виявили майже 80 гончарних, ткацьких та міднообробних майстерень, що підтверджує репутацію міста як центру ремесел.

Нещодавно виявлена будівля виділяється тим, що в ній знайшли докази проведення бенкетів, за участі цілих сімей, зокрема жінок, про що свідчать шпильки для волосся, знайдені серед уламків.

Це вказує на те, що заходи не обмежувалися чоловіками, а включали цілі домогосподарства.

Написи, виявлені на місці розкопок, вказують на існування текстильної асоціації, хоча в цьому районі переважали гончарні майстерні.

Археологи вважають, що в залі могли проводитися заходи, пов'язані з гільдіями, такі як угоди, бенкети та святкування, що вказує на його центральну роль у житті громади.

Це відкриття демонструє, як звичайні сім'ї та асоціації в римських провінціях підтримували свої громади через спільні ритуали та зібрання.

Розкопки, під час яких археологи збирають уламки кераміки та досліджують написи, можуть продемонструвати, як ремісники організовувалися та підтримували традиції впродовж поколінь.

